Владелец "Акрона" обозначил задачу клуба на этот сезон РПЛ

"Как минимум – избежать стыковых матчей, хотя хочется большего. Будем стремиться попасть в десятку в этом сезоне.
Про стыки даже говорить не хотим", - передает слова Морозова "Чемпионат".
По итогам 10 прошедших туров "Акрон" набрал 8 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета тольяттинскую команду отделяет всего три балла.
В субботу, 17 октября, красно-черные сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо" в рамках 11-го тура чемпионата России.