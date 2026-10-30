Талалаев прокомментировал поражение от "Зенита" в результативном матче

- Мне игра понравилась. Мы сделали то, что запланировали. Показали хороший прессинг. Первый тайм был очень хороший, второй тайм - хороший. В обороне есть огрехи, которые мы будем исправлять. Победила более классная команда, которая реализовала свои моменты, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Специалист также выразил сожаление по поводу нереализованных моментов в первой половине встречи и признался, что продолжит искать способы обыграть петербургский клуб.
После пяти туров "Балтика" занимает третье место в группе C Кубка России с шестью очками. "Зенит" набрал 14 баллов и досрочно гарантировал себе первую строчку.