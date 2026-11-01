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"Локомотив" потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории чемпионатов России

Поражение от "Спартака" со счётом 0:4 стало для "Локомотива" самым крупным домашним в истории чемпионатов России.
Фото: ФК "Локомотив"
На это обратил внимание статистический канал Opta Sports. Встреча 13-го тура РПЛ на "РЖД Арене" стала для железнодорожников 527-й домашней игрой в национальном первенстве.

До этого москвичи девять раз уступали с разницей в четыре-пять мячей, однако все такие поражения приходились на выездные матчи.

Последний раз "Локомотив" проигрывал дома с разницей в четыре гола в марте 2018 года. Тогда в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы команда уступила мадридскому "Атлетико" со счётом 1:5.

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