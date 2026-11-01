"Мало положительного". Галактионов - о 0:4 от "Спартака"

- Мало положительного.
Понятно, что соперник уже играл по счету. Наверное, второй тайм был немножко лучше, чем первый. Но тяжело находить положительные слова и эмоции. Пытаемся проводить мотивационные вещи, но пока не до конца получается, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Тренер пояснил, что Бакаева заменили ради усиления центральной зоны. Вместо него на поле появился Александр Коваленко, который должен был помочь Николаю Титкову и Сергею Бабкину в середине поля.
После 13 туров "Локомотив" имеет в активе 11 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Команда одержала лишь две победы в нынешнем сезоне РПЛ.