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Сёмин обвинил "Краснодар" в недооценке соперника в матче с "Родиной"

Российский тренер Юрий Сёмин считает, что причиной поражения "Краснодара" от московской "Родины" стала недооценка соперника.
Фото: ФК "Краснодар"
Эксперт отметил качественную игру москвичей и подчеркнул, что в российском чемпионате команды из нижней части таблицы способны на равных бороться с лидерами.

- Нужно отдать должное "Родине": блестяще провели матч. Нет большой разницы между командами из нижней и верхней части таблицы.

Произошла недооценка соперника и потеря очков, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".

Встреча 13-го тура РПЛ завершилась победой "Родины" со счётом 2:1. До этого матча москвичи находились в зоне прямого вылета, занимая 15-е место.

"Краснодар" не выигрывает в чемпионате России на протяжении семи встреч. Подопечные Мурада Мусаева с 23 очками располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.

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