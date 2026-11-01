Сёмин обвинил "Краснодар" в недооценке соперника в матче с "Родиной"

- Нужно отдать должное "Родине": блестяще провели матч. Нет большой разницы между командами из нижней и верхней части таблицы.
Произошла недооценка соперника и потеря очков, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
Встреча 13-го тура РПЛ завершилась победой "Родины" со счётом 2:1. До этого матча москвичи находились в зоне прямого вылета, занимая 15-е место.
"Краснодар" не выигрывает в чемпионате России на протяжении семи встреч. Подопечные Мурада Мусаева с 23 очками располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.