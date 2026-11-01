По мнению эксперта, у железнодорожников остаётся последний шанс исправить ситуацию.
- "Спартак" не заметил "Локомотив". "Спартак" в первом тайме делал на поле то, что хотел. Жедсон, Барко, Умяров и Литвинов такую карусель завернули, что было похоже на Титова, Тихонова и Аленичева, - цитирует Радимова "Матч ТВ".
После 13 туров "Локомотив" с 11 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ.
Радимов призвал руководство "Локомотива" срочно вмешаться в ситуацию
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов призвал руководство "Локомотива" срочно принять меры после разгрома от "Спартака" (0:4) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"