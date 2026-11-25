"Глушенков — очень талантливый парень. Хоть и, возможно, характер у него не золото"
"Тренеру нужно просто находить контакт с игроком. Не надо под него стелиться, но и не надо загонять в рамки. Глушенков играет без рамок — свободный художник", — заявил Наумов.
Экс-руководитель "Локомотива" также подчеркнул, что возможные разногласия между футболистом и тренерским штабом должны решаться внутри коллектива, без публичного обсуждения.
"Самое главное — не надо выносить это на общественность. Если команда недовольна Глушенковым, пусть разбираются внутри сами. Тренер же должен поддержать такого парня и помочь ему выпутаться. Обратное ни к чему хорошему не приводит", — добавил Наумов.
Источник: Metaratings