Сэм Эллардайс: игроки испугались и не показали свои возможности

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Сандерленда" (0:4) в двадцать четвертом туре АПЛ.



"Страх снова не позволил нам хорошо проявить себя. Игроки испугались и не показали свои возможности. Этого я никак не ожидал. Этот результат труден для болельщиков, которые пришли поддержать команду. Футболисты заслужили свист в свой адрес", - цитирует Эллардайса ВВС.