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Сэм Эллардайс: игроки испугались и не показали свои возможности

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Сандерленда" (0:4) в двадцать четвертом туре АПЛ.

"Страх снова не позволил нам хорошо проявить себя. Игроки испугались и не показали свои возможности. Этого я никак не ожидал. Этот результат труден для болельщиков, которые пришли поддержать команду. Футболисты заслужили свист в свой адрес", - цитирует Эллардайса ВВС.
Теги: Эллардайс Сандерленд Кристал Пэлас
Вчера, 22:15
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