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"Зенит" поздравил Хави Гарсию с 30-летним юбилеем

"Зенит" поздравил своего полузащитника Хави Гарсию с юбилеем. 8 февраля испанец отмечает 30-й день рождения.

Хави Гарсия присоединился к "Зениту" в 2014 году, провел 95 матчей, забил шесть мячей, стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

"Хави, мы благодарны за все, что вы делаете для команды, и желаем, чтобы новый год вашей жизни стал не только самым интересным, но и самым успешным как на футбольном поле, так и за его пределами! С юбилеем! Feliz cumplea?os!", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Теги: Зенит Хави Гарсия
Сегодня, 13:48
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