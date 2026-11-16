Бельгия разгромила Италию в матче Лиги наций

Сборная Бельгии одержала крупную победу над Италией в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бельгийцев.



Итальянцы открыли счёт на 11-й минуте благодаря голу Франческо Эспозито. Однако хозяева ответили четырьмя мячами. На 15-й минуте отличился Максим Де Кейпер, на 22-й - Натан Нгой, а на 26-й Жереми Доку вывел Бельгию вперёд. Окончательный результат на 80-й минуте установил Диегу Морейра.