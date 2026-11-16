"Скажите Анчелотти, чтобы он шёл к черту!". Ромарио обратился к президенту федерации

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио потребовал отставки главного тренера национальной команды Карло Анчелотти.

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- Анчелотти, хватит! Собирай вещи и убирайся отсюда! Мы больше не можем это терпеть! Господин президент! Скажите Анчелотти, чтобы он шёл к черту! - написал Ромарио в социальных сетях.

Чемпион мира 1994 года выступил с резкой критикой итальянского специалиста после поражения бразильцев от Японии со счётом 2:3 в товарищеском матче.Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. На чемпионате мира 2026 года команда под его руководством завершила выступление в 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2.