Ким Чельстрем вернулся играть в Швецию

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем присоединился к "Юргордену", за который выступал в начале карьеры, сообщает пресс-служба клуба.34-летний футболист подписал со шведским клубом двухлетний контракт."Чувствую большую радость. Осенью у меня появилось желание замкнуть круг и вернуться в "Юргорден". Чувствую себя хорошо в клубе, где много тепла и любви. Я пришел в коллектив, где меня ценят и любят", - сказал Чельстрем.