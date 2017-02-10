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Ким Чельстрем вернулся играть в Швецию

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем присоединился к "Юргордену", за который выступал в начале карьеры, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист подписал со шведским клубом двухлетний контракт.

"Чувствую большую радость. Осенью у меня появилось желание замкнуть круг и вернуться в "Юргорден". Чувствую себя хорошо в клубе, где много тепла и любви. Я пришел в коллектив, где меня ценят и любят", - сказал Чельстрем.

СЭ
Теги: Чельстрем
Сегодня, 14:59
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