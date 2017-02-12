Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завершение карьеры Анатолия Тимощука, вероятный уход из команды Павла Могилевца, а также аренду Михаила Кержакова в "Оренбург".Во время своего первого сезона в "Зените" Анатолий был основополагающим игроком команды, от которого во многом зависел результат, и он этот результат делал. Тогда у "Зенита" была очень крепкая команда, но Тимощук выделялся, без него больших побед бы не было.Что касается его возвращения в "Зенит", то здесь его роль поменялась. Он не так часто выходил в основном составе, появились другие лидеры и футболисты, от которых зависел результат. Конечно, сам Тимощук не назовёт ошибкой переход в "Баварию". Такие клубы приглашают не каждого футболиста. Другой вопрос - выигранные им в составе мюнхенцев титулы. Возможно, для прессы и болельщиков это имеет значение, а среди футболистов считается, что если ты не играл - ты не можешь считать себя полноценным обладателем трофея. Результат делают другие, и так считается в футбольной среде.Мы не так часто видели Павла на футбольном поле, поэтому его способность конкурировать за место в "Зените" оценить сложно. Думаю, на бумаге он не мог конкурировать, но если бы ему доверились, то через какое-то время он бы стал лидером и, вероятно, звездой российского футбола. Молодой, начинающий футболист в любом случае какое-то время должен играть на доверии тренера. У Могилевца, на мой взгляд, есть серьёзные качества, но в "Зените" серьёзная конкуренция, которую изначально преодолеть можно искусственно. Но я готов ещё раз повторить, что Могилевец - один из самых ярких игроков своего поколения в России. Возможно, именно поэтому "Зенит" долгое время его не отпускал, рассчитывая, что он раскроется сначала при одном тренере, потом при другом. Ждали, что Могилевец "выстрелит", но шансов "выстрелить" нет, если ты всё время сидишь на скамейке.Мне сложно сказать, кто займёт место основного голкипера во второй части сезона. Лунёва я не часто видел в деле, честно говоря, но его переход в "Зенит" означает, что Луческу вратарской линией был не особо доволен. В ближайшее время мы узнаем, на кого тренер сделает ставку.Раз М. Кержаков ушёл в "Оренбург", значит тренер им недоволен больше, чем Лодыгиным. Юрий считался номером 1 в "Зените" даже при всех ошибках. М. Кержаков не допускал грубых ошибок, играл стабильно, но Луческу продолжал ставить Лодыгина. Тренер видит работу футболистов на занятиях, решение принимает он, и нам остаётся этому решению довериться.