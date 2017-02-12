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Дэнни Дринкуотер: трудно выразить словами наше разочарование
Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер поддержал главного тренера Клаудио Раньери. Напомним, сегодня лисы уступили "Суонси".
"Трудно выразить словами наше разочарование. Мы должны выйти из этой ситуации. Если мы будем продолжать борьбу, то у нас все получится. Мы должны бороться за каждый мяч, прилагать все усилия. Все в команде разочарованы. Поддержка главного тренера? Конечно, мы поддерживаем Раньери", - цитирует футболиста Sky Sports.
"Трудно выразить словами наше разочарование. Мы должны выйти из этой ситуации. Если мы будем продолжать борьбу, то у нас все получится. Мы должны бороться за каждый мяч, прилагать все усилия. Все в команде разочарованы. Поддержка главного тренера? Конечно, мы поддерживаем Раньери", - цитирует футболиста Sky Sports.
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