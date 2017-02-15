Василий Уткин: Матюиди - божество настоящей игровой агрессии

Телекомментатор Василий Уткин дал свою оценку победе "ПСЖ" над "Барселоной" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"ПСЖ" провел грандиозный матч. У него все работало. Как неоднократно было сказано, каждый дурак знает, как обыграть "Барселону". Но осуществить это очень сложно. И то, что в этот раз "Барса" совсем не была похожа на себя, не отменяет великого матча "ПСЖ".



Отдавая должное Нголо Канте, я остаюсь поклонником Матюиди - мне именно этот парень кажется лучшим опорным полузащитником в мире сейчас. Черт с ней, со статистикой отборов; у Матюиди есть свой стиль. Это делает его личностью, а не функцией. Он хорош не только объемом работы, не только звериной цепкостью в разрушении - он и в атаке тоже зверь.



Он не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии. И, отбирая мяч, он может поддержать атаку до полной потери смысла слова "поддержать", потому что он порой ее просто возглавляет. Таков сегодняшний блеск Матюиди", - написал Уткин в "Фейсбуке".