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Неизлечимые. «Байер» в своём стиле пропустил 4 мяча и «Атлетико» в 1/4 финала
«Атлетико» за последние 3 года вошёл в число лучших команд мира, но если бы игроки «Байера» лучше били пенальти в 2015-м, этого могло и не произойти. Спустя 2 года они снова встретились на той же стадии, однако теперь «Атлетико» не дал усомниться в своём превосходстве.
Он то, что надо
2 года назад «Байер» минимально выиграл 1-й матч и минимально уступил во 2-м, что привело к серии пенальти. Год назад «Атлетико» тоже прошёл 1/8 финала только в серии 11-метровых. Мадридцы в этом сезоне слабее себя прежних, что подтверждает таблица чемпионата Испании, где выше 4-го места банда Симеоне вряд ли поднимется.
Казалось бы, всё говорит за интригующее противостояние, но какого чёрта? Ведь «Байер» с его молодёжью и хроническими проблемами в обороне, без стержня (ЦСКА подтвердит), с перекосом в атаку – это стилистически идеальный соперник для «Атлетико», что гости и продемонстрировали. Команда Рогера Шмидта зачем-то пыталась идти вперёд, теряла мяч и получала укол за уколом.
Паника в обороне хозяев достигала таких значений, что Венделл проверил на прочность собственную перекладину. Точнее защитника «Байера» оказался Сауль, положивший потрясающий гол в дальний. Ну а затем Гамейро (Кевин в выходные сделал хет-трик за 5 минут) при помощи Гризманна сделали клоунов из Драговича и Топрака. Кого бы ни покупали в Леверкузен, защитник «Байера» – это диагноз, против которого даже продукция одноимённого фармакологического завода бессильна.
Рогер Шмидт не мог не знать слабостей своей команды, но всё же совершил самоубийство. Какое счастье решили найти в атаке немцы с 17-летним Хавертцем – непонятно. В отсутствие Година и Хуанфрана их функции достойно исполняли Савич и Врсалько, последний так и вовсе утюжил бровку и помогал разрывать проходного соперника.
За 25 минут «Атлетико» почти покончил с интригой и в любую минуту мог увеличить перевес, ведь заставить растерянный «Байер» отдать мяч было легко, даже не включая высокого прессинга, а вперёд гости бежали бодро. Гризманн обязан был доводить дело до разгрома, но Лено сумел притянуть мяч к себе.
На поле не одна команда
Вспомнить об этом «Байер» позволил только после перерыва. Активный Кампль, Хенрикс и Бельараби (в выходные Карим стал авторов 50-тысячного гола Бундеслиги) расчёртили отличную комбинацию в одной из первых атак 2-го тайма и дали «Байеру» повод понадеяться о возвращении, но это оказалось лишь выпивкой, которая позволяет человеку на время повеселеть, но не избавляет его ни от каких существующих проблем.
И снова одна
Ничего страшного для «Атлетико» не произошло, но команда Симеоне резонно решила не дать куражной команде этот самый кураж поймать. Где-то придержав мяч, где-то сбив темп игры, мадридцы сумели не допустить повышения статуса гола Бельараби, оставшегося локальной вспышкой.
Резать оборону «Байера» после перерыва стало несильно сложнее – «Атлетико» быстро провёл серию классных выпадов и запутал не только Драговича сотоварищи. Один из помощников Уильяма Коллума находился в метре от противостояния Гамейро с Драговичем, однако решил назначить пенальти за задержку перед штрафной на протяжении метра. У Кевина с реализацией 11-метрового, в отличие от Гризманна, проблем не возникло.
Это ещё не всё
Если «Ман Сити» и «Монако» выдавали огненный матч, то в Леверкузене, несмотря на результативность и общую зрелищность, такого впечатления не создавалось. Наверное, дело в том, что в счёте (и уверенно) вёл довольно-таки явный фаворит противостояния. Сделать вечер менее томным смогли Мойя и Савич, которые привезли проблемы в прямом смысле сами себе. Вынос в своего и автогол – пусть и при помощи соперников, «Байер» всё-таки удерживал у экранов свою немногочисленную локальную аудиторию.
No Gameiro – есть Party
За 20 минут до конца основного времени Симеоне дал команде посыл, убрав форварда Гамейро и выпустив полузащитника Парти. Затем с поля ушли и Карраско с Гризманном. Не сказать, что это было грамотнейшее управление игрой в карьере Симеоне: «Атлетико» на несколько минут сел к своим воротам и отбивался от удара Чичарито усилиями Луиса Филипе, ставшего вторым вратарём. «Байер» понимал, что это, может быть, последний шанс зацепиться за четвертьфинал, но свой лучший игровой отрезок в матче завершил безрезультатно.
Есть Торрес!
Если расширить этот отрезок, то «Байер» и вовсе остался в минусе от своей завершающей активности. На 86-й минуте правый защитник «Атлетико» Врсалько, ничего не боясь, оказался у чужой штрафной и навесил в неё. Разумеется, согласно классике защиты «Байера», Фернандо Торрес там находился один. «Атлетико» снова показал, что всё держит под контролем, ведь уже в 3-й раз увеличил перевес до комфортного, и на этот раз его удержал.
Здесь всё понятно? Пожалуй, «Атлетико» дома 0:3 не проиграет. Здесь всё ожидаемо и справедливо? Бесшабашная молодая команда во главе с не развивающим её Рогером Шмидтом, занимающая место в середине Бундеслиги, сыграла не выше своего обычного уровня против гранда мирового футбола.
"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавец, (Фолланд, 57), Беллараби, (Похьянпало, 67), Брандт, Эрнандес.
"Атлетико": Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, (Торрес, 83), Гризманн, (Корреа, 83), Гамейро, (Томас, 72).
Предупреждения: Хенрихс, 17, Драгович, 60, Венделл, 66, Арангис 76, Торрес, 90+1, Габи, 90+2, Луис, 90+2
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Он то, что надо
2 года назад «Байер» минимально выиграл 1-й матч и минимально уступил во 2-м, что привело к серии пенальти. Год назад «Атлетико» тоже прошёл 1/8 финала только в серии 11-метровых. Мадридцы в этом сезоне слабее себя прежних, что подтверждает таблица чемпионата Испании, где выше 4-го места банда Симеоне вряд ли поднимется.
Казалось бы, всё говорит за интригующее противостояние, но какого чёрта? Ведь «Байер» с его молодёжью и хроническими проблемами в обороне, без стержня (ЦСКА подтвердит), с перекосом в атаку – это стилистически идеальный соперник для «Атлетико», что гости и продемонстрировали. Команда Рогера Шмидта зачем-то пыталась идти вперёд, теряла мяч и получала укол за уколом.
Паника в обороне хозяев достигала таких значений, что Венделл проверил на прочность собственную перекладину. Точнее защитника «Байера» оказался Сауль, положивший потрясающий гол в дальний. Ну а затем Гамейро (Кевин в выходные сделал хет-трик за 5 минут) при помощи Гризманна сделали клоунов из Драговича и Топрака. Кого бы ни покупали в Леверкузен, защитник «Байера» – это диагноз, против которого даже продукция одноимённого фармакологического завода бессильна.
Рогер Шмидт не мог не знать слабостей своей команды, но всё же совершил самоубийство. Какое счастье решили найти в атаке немцы с 17-летним Хавертцем – непонятно. В отсутствие Година и Хуанфрана их функции достойно исполняли Савич и Врсалько, последний так и вовсе утюжил бровку и помогал разрывать проходного соперника.
За 25 минут «Атлетико» почти покончил с интригой и в любую минуту мог увеличить перевес, ведь заставить растерянный «Байер» отдать мяч было легко, даже не включая высокого прессинга, а вперёд гости бежали бодро. Гризманн обязан был доводить дело до разгрома, но Лено сумел притянуть мяч к себе.
На поле не одна команда
Вспомнить об этом «Байер» позволил только после перерыва. Активный Кампль, Хенрикс и Бельараби (в выходные Карим стал авторов 50-тысячного гола Бундеслиги) расчёртили отличную комбинацию в одной из первых атак 2-го тайма и дали «Байеру» повод понадеяться о возвращении, но это оказалось лишь выпивкой, которая позволяет человеку на время повеселеть, но не избавляет его ни от каких существующих проблем.
И снова одна
Ничего страшного для «Атлетико» не произошло, но команда Симеоне резонно решила не дать куражной команде этот самый кураж поймать. Где-то придержав мяч, где-то сбив темп игры, мадридцы сумели не допустить повышения статуса гола Бельараби, оставшегося локальной вспышкой.
Резать оборону «Байера» после перерыва стало несильно сложнее – «Атлетико» быстро провёл серию классных выпадов и запутал не только Драговича сотоварищи. Один из помощников Уильяма Коллума находился в метре от противостояния Гамейро с Драговичем, однако решил назначить пенальти за задержку перед штрафной на протяжении метра. У Кевина с реализацией 11-метрового, в отличие от Гризманна, проблем не возникло.
Это ещё не всё
Если «Ман Сити» и «Монако» выдавали огненный матч, то в Леверкузене, несмотря на результативность и общую зрелищность, такого впечатления не создавалось. Наверное, дело в том, что в счёте (и уверенно) вёл довольно-таки явный фаворит противостояния. Сделать вечер менее томным смогли Мойя и Савич, которые привезли проблемы в прямом смысле сами себе. Вынос в своего и автогол – пусть и при помощи соперников, «Байер» всё-таки удерживал у экранов свою немногочисленную локальную аудиторию.
No Gameiro – есть Party
За 20 минут до конца основного времени Симеоне дал команде посыл, убрав форварда Гамейро и выпустив полузащитника Парти. Затем с поля ушли и Карраско с Гризманном. Не сказать, что это было грамотнейшее управление игрой в карьере Симеоне: «Атлетико» на несколько минут сел к своим воротам и отбивался от удара Чичарито усилиями Луиса Филипе, ставшего вторым вратарём. «Байер» понимал, что это, может быть, последний шанс зацепиться за четвертьфинал, но свой лучший игровой отрезок в матче завершил безрезультатно.
Есть Торрес!
Если расширить этот отрезок, то «Байер» и вовсе остался в минусе от своей завершающей активности. На 86-й минуте правый защитник «Атлетико» Врсалько, ничего не боясь, оказался у чужой штрафной и навесил в неё. Разумеется, согласно классике защиты «Байера», Фернандо Торрес там находился один. «Атлетико» снова показал, что всё держит под контролем, ведь уже в 3-й раз увеличил перевес до комфортного, и на этот раз его удержал.
Здесь всё понятно? Пожалуй, «Атлетико» дома 0:3 не проиграет. Здесь всё ожидаемо и справедливо? Бесшабашная молодая команда во главе с не развивающим её Рогером Шмидтом, занимающая место в середине Бундеслиги, сыграла не выше своего обычного уровня против гранда мирового футбола.
Лига чемпионов
1/8 финала
"Байер" - "Атлетико" М 2:4
1/8 финала
"Байер" - "Атлетико" М 2:4
Голы: Сауль, 19, Гризманн, 27, Беллараби, 48, Гамейро, 62 (пен.), Савич, 68 (авт.), Торрес, 90
"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавец, (Фолланд, 57), Беллараби, (Похьянпало, 67), Брандт, Эрнандес.
"Атлетико": Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, (Торрес, 83), Гризманн, (Корреа, 83), Гамейро, (Томас, 72).
Предупреждения: Хенрихс, 17, Драгович, 60, Венделл, 66, Арангис 76, Торрес, 90+1, Габи, 90+2, Луис, 90+2
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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