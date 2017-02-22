Неизлечимые. «Байер» в своём стиле пропустил 4 мяча и «Атлетико» в 1/4 финала

Лига чемпионов



1/8 финала



"Байер" - "Атлетико" М 2:4

Голы: Сауль, 19, Гризманн, 27, Беллараби, 48, Гамейро, 62 (пен.), Савич, 68 (авт.), Торрес, 90

«Атлетико» за последние 3 года вошёл в число лучших команд мира, но если бы игроки «Байера» лучше били пенальти в 2015-м, этого могло и не произойти. Спустя 2 года они снова встретились на той же стадии, однако теперь «Атлетико» не дал усомниться в своём превосходстве.2 года назад «Байер» минимально выиграл 1-й матч и минимально уступил во 2-м, что привело к серии пенальти. Год назад «Атлетико» тоже прошёл 1/8 финала только в серии 11-метровых. Мадридцы в этом сезоне слабее себя прежних, что подтверждает таблица чемпионата Испании, где выше 4-го места банда Симеоне вряд ли поднимется.Казалось бы, всё говорит за интригующее противостояние, но какого чёрта? Ведь «Байер» с его молодёжью и хроническими проблемами в обороне, без стержня (ЦСКА подтвердит), с перекосом в атаку – это стилистически идеальный соперник для «Атлетико», что гости и продемонстрировали. Команда Рогера Шмидта зачем-то пыталась идти вперёд, теряла мяч и получала укол за уколом.Паника в обороне хозяев достигала таких значений, что Венделл проверил на прочность собственную перекладину. Точнее защитника «Байера» оказался Сауль, положивший потрясающий гол в дальний. Ну а затем Гамейро (Кевин в выходные сделал хет-трик за 5 минут) при помощи Гризманна сделали клоунов из Драговича и Топрака. Кого бы ни покупали в Леверкузен, защитник «Байера» – это диагноз, против которого даже продукция одноимённого фармакологического завода бессильна.Рогер Шмидт не мог не знать слабостей своей команды, но всё же совершил самоубийство. Какое счастье решили найти в атаке немцы с 17-летним Хавертцем – непонятно. В отсутствие Година и Хуанфрана их функции достойно исполняли Савич и Врсалько, последний так и вовсе утюжил бровку и помогал разрывать проходного соперника.За 25 минут «Атлетико» почти покончил с интригой и в любую минуту мог увеличить перевес, ведь заставить растерянный «Байер» отдать мяч было легко, даже не включая высокого прессинга, а вперёд гости бежали бодро. Гризманн обязан был доводить дело до разгрома, но Лено сумел притянуть мяч к себе.Вспомнить об этом «Байер» позволил только после перерыва. Активный Кампль, Хенрикс и Бельараби (в выходные Карим стал авторов 50-тысячного гола Бундеслиги) расчёртили отличную комбинацию в одной из первых атак 2-го тайма и дали «Байеру» повод понадеяться о возвращении, но это оказалось лишь выпивкой, которая позволяет человеку на время повеселеть, но не избавляет его ни от каких существующих проблем.Ничего страшного для «Атлетико» не произошло, но команда Симеоне резонно решила не дать куражной команде этот самый кураж поймать. Где-то придержав мяч, где-то сбив темп игры, мадридцы сумели не допустить повышения статуса гола Бельараби, оставшегося локальной вспышкой.Резать оборону «Байера» после перерыва стало несильно сложнее – «Атлетико» быстро провёл серию классных выпадов и запутал не только Драговича сотоварищи. Один из помощников Уильяма Коллума находился в метре от противостояния Гамейро с Драговичем, однако решил назначить пенальти за задержку перед штрафной на протяжении метра. У Кевина с реализацией 11-метрового, в отличие от Гризманна, проблем не возникло.Если «Ман Сити» и «Монако» выдавали огненный матч, то в Леверкузене, несмотря на результативность и общую зрелищность, такого впечатления не создавалось. Наверное, дело в том, что в счёте (и уверенно) вёл довольно-таки явный фаворит противостояния. Сделать вечер менее томным смогли Мойя и Савич, которые привезли проблемы в прямом смысле сами себе. Вынос в своего и автогол – пусть и при помощи соперников, «Байер» всё-таки удерживал у экранов свою немногочисленную локальную аудиторию.За 20 минут до конца основного времени Симеоне дал команде посыл, убрав форварда Гамейро и выпустив полузащитника Парти. Затем с поля ушли и Карраско с Гризманном. Не сказать, что это было грамотнейшее управление игрой в карьере Симеоне: «Атлетико» на несколько минут сел к своим воротам и отбивался от удара Чичарито усилиями Луиса Филипе, ставшего вторым вратарём. «Байер» понимал, что это, может быть, последний шанс зацепиться за четвертьфинал, но свой лучший игровой отрезок в матче завершил безрезультатно.Если расширить этот отрезок, то «Байер» и вовсе остался в минусе от своей завершающей активности. На 86-й минуте правый защитник «Атлетико» Врсалько, ничего не боясь, оказался у чужой штрафной и навесил в неё. Разумеется, согласно классике защиты «Байера», Фернандо Торрес там находился один. «Атлетико» снова показал, что всё держит под контролем, ведь уже в 3-й раз увеличил перевес до комфортного, и на этот раз его удержал.Здесь всё понятно? Пожалуй, «Атлетико» дома 0:3 не проиграет. Здесь всё ожидаемо и справедливо? Бесшабашная молодая команда во главе с не развивающим её Рогером Шмидтом, занимающая место в середине Бундеслиги, сыграла не выше своего обычного уровня против гранда мирового футбола.Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавец, (Фолланд, 57), Беллараби, (Похьянпало, 67), Брандт, Эрнандес.Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, (Торрес, 83), Гризманн, (Корреа, 83), Гамейро, (Томас, 72).Хенрихс, 17, Драгович, 60, Венделл, 66, Арангис 76, Торрес, 90+1, Габи, 90+2, Луис, 90+2