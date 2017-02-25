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Лента новостей:
"Челси" обыграл "Суонси", "Эвертон" дома выиграл у "Сандерленда"
Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
26 тур
"Челси" - "Суонси Сити" 3:1
Голы: Фабрегас, 19, Педро, 72, Коста, 84 - Льоренте, 45+2.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Алонсо, Канте, Мозес (Зума, 85), Фабрегас, Педро (Матич, 76), Азар (Виллиан, 85), Коста.
"Суонси": Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер, Корк, Кэрролл (Айю, 76), Раутледж (Нарсингх, 81), Льоренте, Сигурдссон.
Предупреждения: Ноутон, 34, Ольссон, 36, Луис, 75, Фер, 81.
"Эвертон" - "Сандерленд" 2:0
Голы: Гейе, 40, Лукаку, 80
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Шнейдерлен, Дэвис (Валенсия, 70), Гейе, Баркли (Маккарти, 83), Лукаку, Лукман (Миральяс, 60)
"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Овьедо, Коне, О'Ши, Гибсон (Хазри, 79), Ларссон, Ндонг, Янузай, Дефо, Борини (Ханимэн, 79)
Предупреждения: Гибсон, 35, Овьедо, 77
"Кристал Пэлас" - "Мидлсбро" 1:0
Голы: Анхольт, 34
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Анхольт (Шлюпп, 87), Томкинс, Сако, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (Макартур, 63), Панчеон, Заха, Бентеке
"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Фабио, Айяла, Гибсон, Рон, Форшоу (Гедиура, 61), Рамирес, Даунинг, Стуани (Траоре, 79), Негредо (Гестед, 46)
Предупреждения: Кабай, 30, Фабио, 75, Макартур, 76, Уорд, 83
"Халл Сити" - "Бёрнли" 1:1
Голы: Хаддлстоун, 72, Кин, 76
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Эль-Мухамади, Элабделлауи (Эрнандес, 82), Хаддлстоун, Н'Диайе, Малони (Мейлер, 67), Мбокани (Ньяссе, 67), Гросицки
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Вествуд (Тарковски, 85), Бартон, Брэйди (Эрфилд, 89), Бойд, Грэй (Воукс, 85), Барнс
Предупреждения: Вествуд, 40, Хаддлстоун, 53, Барнс, 71, 90+2
Удаления: Барнс, 90+2
"Вест Бромвич Альбион" - "Борнмут" - 2:1
Голы: Кинг, 5 (пен.), Доусон, 10, Маколи, 22
"Вест Бромвич": Фостер - Маколи, Эванс, Ньом, Доусон, (Макклин, 54), - Флетчер, Брант, Моррисон, (Якоб, 73), Ливермор, Шадли, (Филд, 88), - Рондон.
"Борнмут": Боруц - Мингз, Дэниэлс, Смит, Кук - Уилшер, (Афобе, 66), Пью, (Муссе, 79), Фрэйзер, Артер, (Гослинг, 66), Кинг - Серман.
Предупреждения: Ньом, 49, Макклин, 69
Чемпионат Англии
26 тур
"Челси" - "Суонси Сити" 3:1
Голы: Фабрегас, 19, Педро, 72, Коста, 84 - Льоренте, 45+2.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Алонсо, Канте, Мозес (Зума, 85), Фабрегас, Педро (Матич, 76), Азар (Виллиан, 85), Коста.
"Суонси": Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер, Корк, Кэрролл (Айю, 76), Раутледж (Нарсингх, 81), Льоренте, Сигурдссон.
Предупреждения: Ноутон, 34, Ольссон, 36, Луис, 75, Фер, 81.
"Эвертон" - "Сандерленд" 2:0
Голы: Гейе, 40, Лукаку, 80
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Шнейдерлен, Дэвис (Валенсия, 70), Гейе, Баркли (Маккарти, 83), Лукаку, Лукман (Миральяс, 60)
"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Овьедо, Коне, О'Ши, Гибсон (Хазри, 79), Ларссон, Ндонг, Янузай, Дефо, Борини (Ханимэн, 79)
Предупреждения: Гибсон, 35, Овьедо, 77
"Кристал Пэлас" - "Мидлсбро" 1:0
Голы: Анхольт, 34
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Анхольт (Шлюпп, 87), Томкинс, Сако, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (Макартур, 63), Панчеон, Заха, Бентеке
"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Фабио, Айяла, Гибсон, Рон, Форшоу (Гедиура, 61), Рамирес, Даунинг, Стуани (Траоре, 79), Негредо (Гестед, 46)
Предупреждения: Кабай, 30, Фабио, 75, Макартур, 76, Уорд, 83
"Халл Сити" - "Бёрнли" 1:1
Голы: Хаддлстоун, 72, Кин, 76
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Эль-Мухамади, Элабделлауи (Эрнандес, 82), Хаддлстоун, Н'Диайе, Малони (Мейлер, 67), Мбокани (Ньяссе, 67), Гросицки
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Вествуд (Тарковски, 85), Бартон, Брэйди (Эрфилд, 89), Бойд, Грэй (Воукс, 85), Барнс
Предупреждения: Вествуд, 40, Хаддлстоун, 53, Барнс, 71, 90+2
Удаления: Барнс, 90+2
"Вест Бромвич Альбион" - "Борнмут" - 2:1
Голы: Кинг, 5 (пен.), Доусон, 10, Маколи, 22
"Вест Бромвич": Фостер - Маколи, Эванс, Ньом, Доусон, (Макклин, 54), - Флетчер, Брант, Моррисон, (Якоб, 73), Ливермор, Шадли, (Филд, 88), - Рондон.
"Борнмут": Боруц - Мингз, Дэниэлс, Смит, Кук - Уилшер, (Афобе, 66), Пью, (Муссе, 79), Фрэйзер, Артер, (Гослинг, 66), Кинг - Серман.
Предупреждения: Ньом, 49, Макклин, 69
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