Андрей Пилявский: когда в "Рубин" пришел испанец, стало все понятно

Защитник "Зари" Андрей Пилявский рассказал о ситуации в "Рубине" с приходом испанского тренера Хави Грасии.Если брать в общем, то на ситуацию повлияла смена тренера. Когда я пришел, командой руководил Валерий Чалый. Но сначала я не мог полноценно играть из-за проблем со спиной, выпав на полтора месяца. И как только я залечивал повреждение, через некоторое время боль снова возвращалась. Пока я так боролся с травмой, тренер, по всей видимости, изменил свое мнение обо мне, хотя здесь сложно сказать однозначно.А по окончании сезона в "Рубин" пришел испанец Хавьер Грасия, который привнес не только новое виденье футбола, но и привел свою команду и новых футболистов (если не ошибаюсь, сразу 7 или 8 человек). Все время происходили трансферы, среди которых был и новый центральный защитник. В общем, все стало понятно, и многие игроки начали искать аренды.– Понятно, что он сильнее украинской премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут ровную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между шестью или семью клубами. Также посещаемость на большом уровне, что тоже большой плюс.