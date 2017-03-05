Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

В составе ЦСКА впервые с 2008-го года на поле вышли менее трех легионеров

В стартовом составе ЦСКА на матч 18-го тура РФПЛ против "Зенита" (0:0) вышли только два легионера: шведский полузащитник Понтус Вернблум и нигерийский форвард Аарон Оланаре.

В последний раз в основном составе ЦСКА в матче чемпионата было меньше трех иностранцев в ноябре 2008 года. Тогда на игру 30-го тура РФПЛ против "Шинника" (0:1) вышли литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич, отмечает "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 02:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.