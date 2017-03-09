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Тиаго Мотта случайно автомобилем наехал на фаната "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта наехал на болельщика своей команды после разгромного поражения в гостевом матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", передает Bfmtv.com.

Один из болельщиков ПСЖ пытался заблокировать машину Мотты. Футболист не успел затормозить и наехал на фаната. В итоге поклонник французской команды был госпитализирован с травмой спины.
Теги: Мотта ПСЖ
Сегодня, 16:39
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(1)
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 17:17) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
дебил... под колеса бросился...

Довели вчера своих болел до безумия...
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:46) #
  • +5
  •  (5)

дебил... под колеса бросился...
Регистрация: 27.01.2017
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