Тиаго Мотта случайно автомобилем наехал на фаната "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта наехал на болельщика своей команды после разгромного поражения в гостевом матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", передает Bfmtv.com.



Один из болельщиков ПСЖ пытался заблокировать машину Мотты. Футболист не успел затормозить и наехал на фаната. В итоге поклонник французской команды был госпитализирован с травмой спины.