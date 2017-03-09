Тиаго Мотта случайно автомобилем наехал на фаната "ПСЖ"

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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (9)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (9)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (36)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (36)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (29)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (29)
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Тиаго Мотта случайно автомобилем наехал на фаната "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта наехал на болельщика своей команды после разгромного поражения в гостевом матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", передает Bfmtv.com.
Один из болельщиков ПСЖ пытался заблокировать машину Мотты. Футболист не успел затормозить и наехал на фаната. В итоге поклонник французской команды был госпитализирован с травмой спины.
Один из болельщиков ПСЖ пытался заблокировать машину Мотты. Футболист не успел затормозить и наехал на фаната. В итоге поклонник французской команды был госпитализирован с травмой спины.
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