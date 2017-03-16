Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от проигранного матча с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы (0:2) и отметил, что с вылетом из еврокубков жизнь в чемпионате легче не станет, передаёт корреспондент Rusfootball.info



– Почему сегодня всё пошло наперекосяк, а в 1-м тайме вообще ничего не получалось?



– 1-й тайм был очень тяжёлым, не получилось создать моментов. Во 2-м мы заиграли лучше, завелись, но пропущенный гол спутал все карты.



– «Краснодар» устал ментально или физически?



– Был сложный календарь, но это не оправдание. Соперник тоже играет в сложном графике, мы знали, что это очень серьёзная команда. К сожалению, такой результат. Теперь нам приходится думать только о чемпионате, в воскресенье матч, мысли теперь о нём.



– В чемпионате теперь будет полегче?



– Не будет, нет такого понятия «полегче». Будет сложный матч, перерыв на матчи сборных, время подумать, отдохнуть и бороться с новыми силами только в чемпионате.



– Как оцениваешь свою форму, набрал 100 процентов кондиций?



– Думаю, я уже на максимуме, как и вся команда. Сложный календарь, мы не смогли бы играть все эти матчи, если бы не были на 100 процентов готовы. Сейчас будет отдых – и с новыми силами ринемся в бой!