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Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от проигранного матча с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы (0:2) и отметил, что с вылетом из еврокубков жизнь в чемпионате легче не станет, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Почему сегодня всё пошло наперекосяк, а в 1-м тайме вообще ничего не получалось?

– 1-й тайм был очень тяжёлым, не получилось создать моментов. Во 2-м мы заиграли лучше, завелись, но пропущенный гол спутал все карты.

– «Краснодар» устал ментально или физически?

– Был сложный календарь, но это не оправдание. Соперник тоже играет в сложном графике, мы знали, что это очень серьёзная команда. К сожалению, такой результат. Теперь нам приходится думать только о чемпионате, в воскресенье матч, мысли теперь о нём.

– В чемпионате теперь будет полегче?

– Не будет, нет такого понятия «полегче». Будет сложный матч, перерыв на матчи сборных, время подумать, отдохнуть и бороться с новыми силами только в чемпионате.

– Как оцениваешь свою форму, набрал 100 процентов кондиций?

– Думаю, я уже на максимуме, как и вся команда. Сложный календарь, мы не смогли бы играть все эти матчи, если бы не были на 100 процентов готовы. Сейчас будет отдых – и с новыми силами ринемся в бой!
Теги: Вандерсон Краснодар Сельта
Вчера, 23:56
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:05) #
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online

молодцы
Регистрация: 7.12.2016
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