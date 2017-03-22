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СМИ: Жорди Альба готов сменить "Барселону" на "Манчестер Юнайтед"
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.
Клуб уже провел предварительные переговоры с защитником "Барселоны" и сборной Испании Жорди Альбой, передает По информации Manchester Evening News. Отмечается, что футболист каталонского клуба согласился переехать на "Олд Траффорд" по окончании текущего сезона.
При этом сообщается, что Альба примет окончательное решение по вопросу своего будущего, опираясь на тренерские перестановки в "Барселоне". Напомним, совсем недавно нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике объявил об уходе из клуба грядущим летом.
Советский спорт
Клуб уже провел предварительные переговоры с защитником "Барселоны" и сборной Испании Жорди Альбой, передает По информации Manchester Evening News. Отмечается, что футболист каталонского клуба согласился переехать на "Олд Траффорд" по окончании текущего сезона.
При этом сообщается, что Альба примет окончательное решение по вопросу своего будущего, опираясь на тренерские перестановки в "Барселоне". Напомним, совсем недавно нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике объявил об уходе из клуба грядущим летом.
Советский спорт
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