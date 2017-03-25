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Владислав Безбородов рассудит сборные Швейцарии и Латвии

Бригада российского арбитра Владислава Безбородова обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира - 2018 Швейцария - Латвия.

Боковыми судьями будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, а резервным арбитром назначен Алексей Еськов. Напомним, матч Швейцария - Латвия пройдет 25 марта в Женеве.

Газета.ru
Теги: Безбородов
Сегодня, 03:07
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