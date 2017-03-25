Владислав Безбородов рассудит сборные Швейцарии и Латвии

Бригада российского арбитра Владислава Безбородова обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира - 2018 Швейцария - Латвия.Боковыми судьями будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, а резервным арбитром назначен Алексей Еськов. Напомним, матч Швейцария - Латвия пройдет 25 марта в Женеве.