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Сергей Веденеев: "Зенит" боролся за чемпионство только на словах

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев дал оценку матчу сине-бело-голубых в рамках 23-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Спартак", скорее всего, чемпион. Разве что к финишу разрыв между "Спартаком" и преследователями будет, может быть, не такой большой. Куда важнее сейчас осознать, что "Зенит" так и не нашел свою игру.

В Англии семь команд борются за попадание в "лигочемпионский" квартет — все укомплектованы, длинная "скамейка", и эти парни готовы играть по любой тактике. И в атакующий футбол, и в оборонительный. В "Зените" этого нет. Многие игроки просто не готовы к борьбе.

Это к тому, что "Зениту" придётся сейчас бороться не за второе место, а со своим состоянием. Команда никак не может выйти на оптимальный уровень формы. Преимущество "Спартака" в скорости было колоссальным — как и у "Анжи" в недавней встрече. "Зенит" на словах боролся за чемпионство, но на деле требованиям этой борьбы не соответствовал.

"Зенит" может потерять очки в игре со "Спартаком", но если он теряет их в играх с "Амкаром", "Тереком", "Уфой" и дважды — с "Анжи", то вопрос о борьбе за Лигу чемпионов кажется излишним.

Больше половины матча "Зенит" играл со "Спартаком" хорошо - особенно после пропущенного мяча. И с "Анжи", когда остались вдесятером. Дополнительные эмоции помогли включить обороты. Но как тогда, побежав вперёд, бросили на растерзание вратаря, так и сейчас.

В результате "Зенит" напарывался на контратаки "три в три". Просто "Анжи", что называется, простил, а "Спартак" наказал. Все знают, что Промес быстро бежит, и он действительно один обыграл всю защиту "Зенита", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит Спартак
Сегодня, 11:55
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