Кошмары Кашшаи и «Баварии». «Реал» со скандалом проходит в полуфинал

судьи

Лига чемпионов



1/4 финала



Матч 1 - 2:1



"Реал Мадрид" - "Бавария" 4:2



Голы: Роналду, 76, 105, 110, Асенсио, 112 - Левандовски, 53 (пен), Рамос, 78 (аг).

В первом матче «Бавария» пробила липовый пенальти и получила глупое удаление, а сегодня пробила сомнительный 11-метровый, схлопотала удаление, которого в помине не было, и пропустила из очевиднейшего офсайда.– о четвертьфинале, в котором судейство не соответствовало уровню футбола ни на йоту.Валерий Карпин сразу подметил, что Иско никакая не замена Бэйлу в расстановке 4-3-3, а вершина ромба, сооружённого Зиданом. Но поначалу этот самый ромб «Бавария» без труда сплющивала, прижимая к штрафной, потому со временем полузащита «Реала» выстроилась в линию. Каземиро сотоварищи постоянно ошибались и отдавали мячи. Игра шла мимо Крооса. В отсутствие Бэйла свободу движения получил Алаба, который не вылезал из атаки. Им с Рибери удалось вскрыть фланг и создать 1-й голевой момент для Роббена. Другая бровка была не так активна, хотя в 1-м матче мюнхенцы атаковали в основном именно через Роббена с Ламом.«Бавария» очень часто пыталась подавать в штрафную, но «Реал» максимально затруднял этот процесс, а Левандовски никак не мог совпасть в пространстве и времени с передачей партнёра. Более-менее выключен из игры был и Тиаго: хозяева сохраняли компактность в центре и не давали ему развернуть диспетчерский пункт.Первую игру между этими соперниками «Матч-ТВ» анонсировал как «космический футбол». И дело тут не только в том, что игру проходила в день космонавтики. Космического уровня футбола стоило ждать как раз от этого противостояния, в котором сошлись два сильнейших и опытнейших состава мира. Тут могло не случиться феерии, но качество обещало быть высочайшим. На деле неподобающе ошибались игроки наперебой. Все, от Нойера до Криштиану.Начиная с середины тайма «Реал» наконец начал пользоваться постоянными потерями «Баварии», перехватил инициативу – Боатенгу даже приходилось выносить мяч с ленточки, а Хуммельс пытался выйти в атаку через соперника, находясь в своей штрафной. Игра изменилась так же, как в 1-м матче, только по ходу 1-го тайма. «Бавария» уже с трудом подбиралась к чужой штрафной, хотя ей по-прежнему нужно было забивать дважды. Во второй половине тайма столько она могла скорее пропустить.Зато в начале 2-й половины «Бавария» по-настоящему взялась за дело, понимая, что если не сейчас, то никогда (для завершающих карьеру Лама и Алонсо так точно). Настал черёд делать сэйв для Марсело. А следом Роббен упал после контакта (?) с Каземиро и заработал уже второй пенальти «Баварии» в этом противостоянии. Тот, совсем уж липовый, Видаль неделю назад смазал, сомнительный же Левандовски реализовал. Мало кто знает, но без тайного футбольного правительства в лице российских комментаторов тут не обошлось.«Реал» не побежал вперёд исправлять ситуацию и воспринял ситуацию с холодной головой, но при этом сильно рискуя, отходя в глубокую оборону. Ещё более углубил её Зидан выходом на 65-й минуте Асенсио вместо Бензема – теперь за линией мяча оказывались 5 полузащитников «Реала», а выше неё – один Роналду.Глубокая просадка могла взволновать болельщиков «Реала», но ситуация на поле продолжала оставаться спокойной. От «Баварии» отдавало нездоровым академизмом от незнания того, что делать с девятью соперниками в позиционной атаке. Команда словно ждала от Анчелотти перестройки, а когда дождалась выхода Мюллера вместо Алонсо, тут же пропустила от Роналду не без участия Томаса.Но стоило «Баварии» развести мяч с центра поля, как не без участия всё того же Мюллера «Реал» усилиями Рамоса запихнул в свои ворота гол, который уже не выбивал мадридцев, но отправлял их в такой ненужный и, казалось, рискованный овертайм. Никто ещё не знал, что у него будет явный фаворит...Виктор Кашшаи решил следовать за Николой Риццоли не только в плане пенальти в ворота «Реала», но и удаления в составе «Баварии». Правда, у итальянца тогда был повод выгнать Хави Мартинеса за его глупость, а Кашшаи изгнал Видаля за то, что он сыграл чисто в мяч. После ужасного судейства на прошлой неделе я задавался вопросом, что ещё нужно для введения видеоповторов? Боюсь, и ужасного судейства на этой неделе не хватит... Хотя, если бы решение вопроса зависело от нашей Госдумы, наверняка в неё была бы внесена инициатива о запрете видеоповторов в трансляциях.После 15-ти дополнительных минут, неожиданно бодрых в исполнении гостей во главе с неподражаемым Арьеном Роббеном, та самая космическая для Леонида Слуцкого «Бавария» пошла по его стопам, поставив рискованную офсайдную ловушку. И ведь поставили с немецким качеством, но венгерский лайнсмен освободил Роналду из капкана и позволил оформить тому покер в рамках четвертьфинала.Пока Марсело и Асенсио добивали «Баварию», Игорь Рабинер мог начинать писать книгу «Как убивали «Баварию». Если бы не одно «но» в виде пенальти в ворота «Реала» и совсем уж липового 11-метрового на прошлой неделе. Мадридцы сыграли классно, Криштиану велик, футбол был хорош, но никуда не денешь осадок от того, что «Баварию» в 1-м матче убила глупость Мартинеса, сегодня – судейская бригада, а не мадридский «Реал» и только он.: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Васкес, 71), Каземиро, Кроос (Ковачич, 114), Модрич, Бензема (Асенсио, 64), Роналду.: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо (Мюллер, 75), Рибери (Коста, 71), Роббен, Левандовски (Киммих, 88).: Видаль, 6, Каземиро, 40, Алонсо, 70, Хуммельс, 75, Роббен, 101.: Видаль, 84.