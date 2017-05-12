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Максим Канунников: нам тяжело будет играть против обороны "Ростова"
Нападающий "Рубина" Максим Канунников высказался относительно предстоящего матча 28-го тура РФПЛ с "Ростовом".
"Сезон нельзя занести в актив, но, идя от матча к матчу, мы выиграли два. Настроение в команде стало получше. Тренируемся также в одноразовом режиме, отталкиваемся от соперника.
На последней тренировке делали упор на оборону. Тяжело будет играть против обороны "Ростова". Они играют компактно, мало пропускают, будет тяжело находить лазейки.
Игровое время я получаю, конечно, в последнее время из-за травмы спала результативность, что не может не возмущать. Поэтому в каждой игре ставлю перед собой задачу отметиться результативными действиями. Команда должна набирать очки и показывать цельную, командную игру", - сказал Канунников.
Чемпионат
"Сезон нельзя занести в актив, но, идя от матча к матчу, мы выиграли два. Настроение в команде стало получше. Тренируемся также в одноразовом режиме, отталкиваемся от соперника.
На последней тренировке делали упор на оборону. Тяжело будет играть против обороны "Ростова". Они играют компактно, мало пропускают, будет тяжело находить лазейки.
Игровое время я получаю, конечно, в последнее время из-за травмы спала результативность, что не может не возмущать. Поэтому в каждой игре ставлю перед собой задачу отметиться результативными действиями. Команда должна набирать очки и показывать цельную, командную игру", - сказал Канунников.
Чемпионат
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