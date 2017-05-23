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Артем Дзюба: я за Луческу, он наш полководец
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал наставника сине-бело-голубых Мирчу Луческу.
– Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером.
- Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает: то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.
Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: "Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности". Я говорю: "Мы выиграли, какие вопросы?" Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.
– Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…
– Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный, – цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
– Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером.
- Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает: то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.
Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: "Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности". Я говорю: "Мы выиграли, какие вопросы?" Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.
– Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…
– Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный, – цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
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