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Артем Дзюба: я за Луческу, он наш полководец

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал наставника сине-бело-голубых Мирчу Луческу.

– Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером.

- Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает: то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.

Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: "Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности". Я говорю: "Мы выиграли, какие вопросы?" Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.

– Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…

– Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный, – цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
Теги: Дзюба Луческу Зенит
Сегодня, 10:59
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№33 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А я думал он цыганишка smile
Регистрация: 18.03.2017
№32 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
...Дзюба уже думает, что говорит, а то .... да он тренеришка, идите у него и спросите smile
Регистрация: 17.05.2016
№31 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Вот если бы цыган был самураем,ему пришлось бы делать харакири.А он всего лишь полководец!

И это хорошо, что Цыган - не самурай.
Потому, что если бы он был бы цыганским самураем, он обязательно сделал бы харакири.
Но Дзюбе.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№30 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Понимает что новый тренер может их с кокошей нах послать.
Регистрация: 26.05.2012
№29 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
походу, остается, бггг))

Свят, свят, свят... grin
Регистрация: 9.11.2010
№28 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:37) #
  • -2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот если бы цыган был самураем,ему пришлось бы делать харакири.А он всего лишь полководец!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№27 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
походу, остается, бггг))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№26 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В топку полководца!!!!
Регистрация: 5.04.2017
№25 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:34) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Полководец. Епать, ты шлюба....эпитетами разбросался...Сам то кто? Фельдмаршал, не меньше?

Генералиссимус.
Регистрация: 9.11.2010
№24 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sparwik53
Хоть что-то новое от Дзюбы, раньше все тренеришки были, а теперь полководец, никак воином стал, или в ЦСКА собрался.

Думаю, думает это ЦСКА возглавить!!
Регистрация: 17.03.2017
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:31) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
- Командир Луческу, как вы объясните разгром вверенного вам под командование полка Зенит?

- Вы знаете, с самого начала на меня оказывалось преднамеренное давление.

Когда я повёл свой полк в наступление, светило солнце. Слишком ярко. Небо было слишком голубое. Погода была слишком хорошая. Дорога была слишком ровная. Потом пошёл дождь. Дождь был слишком мокрый.

В этом я вижу происки нашего противника. Вы же знаете - они там все друг за дружку, и хотят, чтоб победу одержали именно они, а не мы.

Так вот, потом мы встретили противника. Который слишком не хотел уступать .

Однако, я повёл свой полк в атаку, но тут обнаружил, что у меня в штабе кто-то спи3дил мой кошелёк, в котором лежали секретные карты нашего стратегического наступления !

Жги дальше. ++++


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Сибирячок,
Нет, как минимум, генералисимус
Регистрация: 17.03.2017
№21 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Цитата: Земляк Зёмы
Да мы тоже только "За"!

Никто вас не спрашивал.

Так им без разницы, пятаки суют и не спрашивают... в своем хозяйстве визжать-то не о чем smirk
З.Ы.: Есть усталость от Луческу, у меня, по крайней мере. Если найдут другого стоящего тренера-мотиватора, смысл быть против.
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Командир Луческу, как вы объясните разгром вверенного вам под командование полка Зенит?

- Вы знаете, с самого начала на меня оказывалось преднамеренное давление.

Когда я повёл свой полк в наступление, светило солнце. Слишком ярко. Небо было слишком голубое. Погода была слишком хорошая. Дорога была слишком ровная. Потом пошёл дождь. Дождь был слишком мокрый.

В этом я вижу происки нашего противника. Вы же знаете - они там все друг за дружку, и хотят, чтоб победу одержали именно они, а не мы.

Так вот, потом мы встретили противника. Который слишком не хотел уступать .

Однако, я повёл свой полк в атаку, но тут обнаружил, что у меня в штабе кто-то спи3дил мой кошелёк, в котором лежали секретные карты нашего стратегического наступления !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Полководец. Епать, ты шлюба....эпитетами разбросался...Сам то кто? Фельдмаршал, не меньше?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Одни болелы спартака.....что вам-то тут надо?!!!

Вполне здравое высказывание, если бы не одно но. Зайди, например, на ветку с вью Глушакова, вчерашнюю. Почитай вакханалию, устроенную вашими болелами. Как с цепи сорвались ведь.
Может начнёте с себя.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть что-то новое от Дзюбы, раньше все тренеришки были, а теперь полководец, никак воином стал, или в ЦСКА собрался.
Регистрация: 20.03.2014
№16 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 11:26) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Земляк Зёмы
Да мы тоже только "За"!

Никто вас не спрашивал.


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№15 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: venyalyaynen
Пора менять не тренера, а клуб. Пришел за титулами, постоянно играть в Лиге Чемпионов, а тут облом. В Спартак обратно не возьмут, попросись хоть в ЦСКА, может пожалеют. smile

Оставьте мальчика в покое, вот он сменил клуб и сразу титул!! И, конечно, Луческу надо оставить, смеха ради!!
Регистрация: 17.03.2017
№14 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Дзюба работает по ситуации,по ходу что то знает, не зря лизнул По ходу Луческу остается
Регистрация: 20.05.2017
№13 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Serg
Сбежал полководец, с матюгами и компенсацией. Один теперь Шлюба остался, один, сиротинушка...

А ссылку можно на побег?
Регистрация: 9.11.2010
№12 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Дзюба рабогтает по ситуации,по ходу что то знает не зря лизнул По ходу Луческу остается
Регистрация: 20.05.2017
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Scoter
По хорошему Бердыев нужен...........

А где ж второго Бердыева взять...
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (5)

СОВСЕМ УМ ЗА РАЗУМ ЗАШЕЛ
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Пора менять не тренера, а клуб. Пришел за титулами, постоянно играть в Лиге Чемпионов, а тут облом. В Спартак обратно не возьмут, попросись хоть в ЦСКА, может пожалеют. smile


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№8 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:19) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Одни болелы спартака.....что вам-то тут надо?!!! Опять своя пятачок нужно засунуть?!!!


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№7 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 11:19) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Как же сраптачки боятся что у нас нормальный тренер появится и они опять посасывать будут.
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 11:13) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Мы все тоже за Луческу!


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Scoter
По хорошему Бердыев нужен...

Любой достаточно жесткий тренер, который будет гонять на физухе и ставить игру вперед, а не назад. А сачкующих "звезд", не бегущих назад при контратаках, на лавку.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 11:09) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Буратино и главплакса нашли друг друга.
Регистрация: 8.05.2017
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