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Юрий Розанов: "Зениту" надо решать проблему отсутствия лидера
Спортивный комментатор Юрий Розанов в интервью "Спорт FM" затронул тему комплектации "Зенита".
"Многие говорят, что Халк стал главной потерей для "Зенита", а я считаю таковым Витселя. Тот же Эрнани не мог стать ему заменой, даже если бы в футбол играл лучше. В такой команде, как "Зенит", нельзя за один год таковым стать, если только ты не Халк. Чтобы там стать лидером, надо немного поиграть в этой команде, обрасти харизмой.
Я неоднократно говорил, что проблема "Зенита" в отсутствии такого лидера. Дзюба – форвард, он зависимый футболист. Сейчас вокруг "Зенита" много слухов. Говорят, что хотят Брозовича купить. Как по мне, так он не сильнее Хави Гарсии. И сколько сватали игроков в "Зенит". И где все эти футболисты? Но, "Зениту" надо решать проблему отсутствия лидера. И лучше, чтобы таковых было два-три", - заявил Розанов.
"Многие говорят, что Халк стал главной потерей для "Зенита", а я считаю таковым Витселя. Тот же Эрнани не мог стать ему заменой, даже если бы в футбол играл лучше. В такой команде, как "Зенит", нельзя за один год таковым стать, если только ты не Халк. Чтобы там стать лидером, надо немного поиграть в этой команде, обрасти харизмой.
Я неоднократно говорил, что проблема "Зенита" в отсутствии такого лидера. Дзюба – форвард, он зависимый футболист. Сейчас вокруг "Зенита" много слухов. Говорят, что хотят Брозовича купить. Как по мне, так он не сильнее Хави Гарсии. И сколько сватали игроков в "Зенит". И где все эти футболисты? Но, "Зениту" надо решать проблему отсутствия лидера. И лучше, чтобы таковых было два-три", - заявил Розанов.
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