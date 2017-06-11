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Юрий Розанов: "Зениту" надо решать проблему отсутствия лидера

Спортивный комментатор Юрий Розанов в интервью "Спорт FM" затронул тему комплектации "Зенита".

"Многие говорят, что Халк стал главной потерей для "Зенита", а я считаю таковым Витселя. Тот же Эрнани не мог стать ему заменой, даже если бы в футбол играл лучше. В такой команде, как "Зенит", нельзя за один год таковым стать, если только ты не Халк. Чтобы там стать лидером, надо немного поиграть в этой команде, обрасти харизмой.

Я неоднократно говорил, что проблема "Зенита" в отсутствии такого лидера. Дзюба – форвард, он зависимый футболист. Сейчас вокруг "Зенита" много слухов. Говорят, что хотят Брозовича купить. Как по мне, так он не сильнее Хави Гарсии. И сколько сватали игроков в "Зенит". И где все эти футболисты? Но, "Зениту" надо решать проблему отсутствия лидера. И лучше, чтобы таковых было два-три", - заявил Розанов.
Теги: Розанов Зенит
Сегодня, 19:53
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№21 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Цитата: Я-Спартач
150 щщей самозабвенно аппладировали и распространили бред блаженного по сети с хэштэгом # нам абещщали и я щщаслиф

А я говорил, у них не жизнь, а сказка. Представь - болото в Лукоморье, на нем 15 миллионов лягушек - все квакают и ждут принца, чтоб превратиться в королеву. Или Королёву? Не, лучше сразу в Буланову и впитереныть "Я плачу" laughing


и кажный раз Осер..

и по новой ширинку штопать blush

Цитата: Rex Ultima
впитереныть



зенытик smiley


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№20 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
150 щщей самозабвенно аппладировали и распространили бред блаженного по сети с хэштэгом # нам абещщали и я щщаслиф

А я говорил, у них не жизнь, а сказка. Представь - болото в Лукоморье, на нем 15 миллионов лягушек - все квакают и ждут принца, чтоб превратиться в королеву. Или Королёву? Не, лучше сразу в Буланову и впитереныть "Я плачу" laughing


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хорошие люди, тут на Неве, тем летом, вслух!!! сказали, Спартак будет чемпионом...кто тогда в здравом уме и твердой памятью мог поверить в это? Рулят, однако...рулят...
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Rex Ultima,

ога))
фурсенка на трезвом глазу уже ЛЕ взял,клоун)

150 щщей самозабвенно аппладировали и распространили бред блаженного по сети с хэштэгом # нам абещщали и я щщаслиф# grinning



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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№17 Написал: Hitman (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
та бацилла апять в ЛЧ лезет)

они пока даже в ЛЕ не попали,все закончится может на квалификации))

Цитата: Я-Спартач
причём,по мнению далбаёбаф,сразу с полуфинала

таких тут хватает,2007 года выпуска)))
Регистрация: 20.04.2017
№16 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
та бацилла апять в ЛЧ лезет)

Не, они пока только ЛЕ уже почти совсем взяли. Говночашка ужо есть! Осталось с3,14здить и принЕсть smile В перекурах с палочкой вон - лидера ищут. Пока, правда, только какие-то веселые грибы попадаются да Генка где-то в ветвях кукарекает


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№15 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Hitman,

та бацилла апять в ЛЧ лезет)
причём,по мнению далбаёбаф,сразу с полуфинала joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
в детцццве))
а потом это говно было заражено зинитом)

зенит это страшная бацилла))
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: Rex Ultima
Что-то их с самого утра сегодня полоскает

а когда эту выгребное дно не полоскало?)

в детцццве))
а потом это говно было заражено зинитом)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Что-то их с самого утра сегодня полоскает

а когда это выгребное дно не полоскало?)
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 20:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: Blessing
Я БАРАН
это давно всем известно

stuck_out_tongue_closed_eyes
Что-то их с самого утра сегодня полоскает


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№10 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: Blessing
Я БАРАН

это давно всем известно



гыыыы))))))))

wir sind die besten,

я выпил,друже) blush


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 20:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Я БАРАН

это давно всем известно
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Я-Спартач

Что ты не назовёшься, Я БАРАН, или это слова синонимы/????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 20:15) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Дзюбы на лбу написано, кто он. Зачеркните первую букву "П" и переправьте на "Л". Будет почти "лидер", а так как в запитерастляндии русский все равно никто не знает - все кулюторные, но негриметные - вам сойдет


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Я-Спартач,
Давай, счастья, здоровья...

спс)))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Будет умный тренер, и лидеры появятся. Вон Бердыеву, никакие лидеры не нужны, из говна конфетку сделает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я-Спартач,
Давай, счастья, здоровья...
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Я-Спартач,
Ведь коллектив тем и силен
что чувство локтя дарит он
воспитывая страсть к коллективизьму
Кто водку в одиночку пьет
тот коллектив не признает
и страшный вред наносит организьму smile



дружищще,а ведь тоже не один пию))
с коллективом)
присоединяйся,вражина)

по петьдесят?


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я-Спартач,
Ведь коллектив тем и силен
что чувство локтя дарит он
воспитывая страсть к коллективизьму
Кто водку в одиночку пьет
тот коллектив не признает
и страшный вред наносит организьму smile
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Розанов опоздал))
Саня Санчес уже который раз об этом говорит smile

а я пью)))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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