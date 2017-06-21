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Иван Новосельцев: с Манчини очень много занимаемся тактикой

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал о работе на первом сборе в Австрии под руководством Роберто Манчини.

"С Манчини очень много занимаемся тактикой. Все ребята погружены в тренировочный процесс. Много работы над физической подготовкой, объемные тренировки, скажем так. Поэтому ребятам в свободное время приходится в основном отдыхать, спать.

Нагрузки при жаре? Мы привыкли тренироваться при такой погоде, это часть нашей работы. Организм устает больше, но потом легче играть при такой же погоде.

Сдача крови прямо на поле? Я уже с таким сталкивался, так узнаём, у кого организм быстрее устаёт. С такими процессами я сталкивался. Никто в обморок не падал", - передает слова Новосельцева клубное телевидение.
Теги: Новосельцев Зенит
Сегодня, 12:59
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