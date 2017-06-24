Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Анзор Кавазашвили: ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают игру сборной, его перегружают (2)
Анзор Кавазашвили: ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают игру сборной, его перегружают (2)
21:43
Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение (13)
Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение (13)
20:58
"Зенит" проиграл второй матч подряд (3)
"Зенит" проиграл второй матч подряд (3)
20:39
Станислав Черчесов: я с удовольствием работаю и продолжу работать в следующем году еще качественнее (41)
Станислав Черчесов: я с удовольствием работаю и продолжу работать в следующем году еще качественнее (41)
20:02
На матче Новая Зеландия – Португалия установлен рекорд посещаемости Кубка конфедераций-2017 (6)
На матче Новая Зеландия – Португалия установлен рекорд посещаемости Кубка конфедераций-2017 (6)
15:55
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
"Зенит" проиграл второй матч подряд
"Зенит" уступил "Лудогорцу" в контрольном матче на первом летнем сборе - 0:1.
Контрольный матч
"Зенит" (Россия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1
Гол: Сисинью, 23.
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 64), Терентьев (Цаллагов, 46), Новосельцев (Иванович, 26), Хави Гарсия (Анюков, 65), Кришито (Круговой, 64), Шатов (Мак, 65), Нобоа (Маурисиу, 46), Кузяев (Эрнани, 56), Молло (Карпов, 46), Кокорин (Джорджевич, 65), Дзюба (Панюков, 59).
Контрольный матч
"Зенит" (Россия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1
Гол: Сисинью, 23.
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 64), Терентьев (Цаллагов, 46), Новосельцев (Иванович, 26), Хави Гарсия (Анюков, 65), Кришито (Круговой, 64), Шатов (Мак, 65), Нобоа (Маурисиу, 46), Кузяев (Эрнани, 56), Молло (Карпов, 46), Кокорин (Джорджевич, 65), Дзюба (Панюков, 59).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.