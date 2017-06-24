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"Зенит" проиграл второй матч подряд

"Зенит" уступил "Лудогорцу" в контрольном матче на первом летнем сборе - 0:1.

Контрольный матч

"Зенит" (Россия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1

Гол: Сисинью, 23.

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 64), Терентьев (Цаллагов, 46), Новосельцев (Иванович, 26), Хави Гарсия (Анюков, 65), Кришито (Круговой, 64), Шатов (Мак, 65), Нобоа (Маурисиу, 46), Кузяев (Эрнани, 56), Молло (Карпов, 46), Кокорин (Джорджевич, 65), Дзюба (Панюков, 59).
Теги: Зенит Лудогорец
Сегодня, 20:58
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(0)
№3 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:04) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
а травмированный для сборной Дзюба играл за Зенит



Ты же не наивный чтоб думать мол у него травма.Неужели неясно в чем причина?Титова и Калиниченко вспомни Кирюх и станет ясно истинное лицо тренера сбродной.


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (8)
online

а травмированный для сборной Дзюба играл за Зенит
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:12) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Одна хорошая новость.
Регистрация: 2.08.2010
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