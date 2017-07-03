Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Шишкин продолжит карьеру в "Краснодаре"

Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин стал игроком "Краснодара".

Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года.

В свою очередь пресс-служба "Локомотива" объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон.

ФК "Краснодар"
Теги: Шишкин Локомотив Краснодар Трансферы
Сегодня, 19:23
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:15) #
  • -1
  •  (1)
online

По соглашению сторон за пьянку обычно увольняют или неоднократное грубое нарушение трудовой дисциплины, ну типа чтобы не по статье.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:53) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Кот МатроскиN
[
Кокорин тоже игрок сборной России (наверное)

Кокорин тоже в Краснодаре скоро будет
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Цитата: anonymous
зачем он Краснодару нужен, вообще ни о чём игрок

Это игрок сборной России

Кокорин тоже игрок сборной России (наверное)


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо и удачи.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Роман.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: anonymous
зачем он Краснодару нужен, вообще ни о чём игрок

Это игрок сборной России


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (5)

зачем он Краснодару нужен, вообще ни о чём игрок
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (6)
online

Шишкин красавец, развёл магнит, зарплату надеюсь тоже нехилую "выбили" на пару с агентом
Регистрация: 7.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.