Роман Шишкин продолжит карьеру в "Краснодаре"

Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин стал игроком "Краснодара".Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года.В свою очередь пресс-служба "Локомотива" объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон.