Опрос:

Новости партнеров

ФНЛ: категорически осуждаем действия болельщиков "Крыльев" за агрессию к сотрудникам МВД

Футбольная национальная лига выступила с заявлением по поводу инцидента с болельщиками "Крыльев Советов" во время матча против "Оренбурга".

"В данный момент ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами "Крылья Советов" и "Оренбург", с территориальными органами полиции и управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 02 сентября 2017 года после окончания календарного матча первенства между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов", уличенных в нарушении "Правил поведения зрителей…", утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от 16.12.2013 года.

ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК "Оренбург" и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.

Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.

Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу", – говорится на официальном сайте лиги.

Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:27
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мусора махали дубьем и без разбора всех хватали и выводили с сектора, виноваты конечно же фанаты...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Со слов из группы КС, полиция не права лишь в том, что начала выводить людей из сектора до окончания матча. Ссылаются на какой-то пункт. Может и есть такой. Сами же пишут что из-за этого они решили обить своих парней. "Отбили".
Регистрация: 8.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.