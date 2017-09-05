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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ФНЛ: категорически осуждаем действия болельщиков "Крыльев" за агрессию к сотрудникам МВД
Футбольная национальная лига выступила с заявлением по поводу инцидента с болельщиками "Крыльев Советов" во время матча против "Оренбурга".
"В данный момент ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами "Крылья Советов" и "Оренбург", с территориальными органами полиции и управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 02 сентября 2017 года после окончания календарного матча первенства между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов", уличенных в нарушении "Правил поведения зрителей…", утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от 16.12.2013 года.
ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК "Оренбург" и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.
Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.
Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу", – говорится на официальном сайте лиги.
"В данный момент ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами "Крылья Советов" и "Оренбург", с территориальными органами полиции и управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 02 сентября 2017 года после окончания календарного матча первенства между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов", уличенных в нарушении "Правил поведения зрителей…", утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от 16.12.2013 года.
ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК "Оренбург" и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.
Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.
Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу", – говорится на официальном сайте лиги.
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