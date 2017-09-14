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Миши Батшуайи остался недоволен своей карточкой в FIFA 18 (фото)

Форвард "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи остался недоволен своей карточкой в FIFA 18.

По сравнению с прошлой частью игры, у 23-летнего бельгийца скорость стала ниже на 4 единицы, передачи упали на 10 единиц, дриблинг - на 2 и физическая подготовка на 1, а общий рейтинг снизился с 81 до 80.

"Пожалуйста, объясните", - написал Батшуайи в адрес разработчиков FIFA 18 в твиттере.

В ответ компания EA Sports написала игроку: "Продолжайте забивать голы, и мы поговорим".


СЭ
Теги: Челси
Сегодня, 13:18
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