Миши Батшуайи остался недоволен своей карточкой в FIFA 18 (фото)

Форвард "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи остался недоволен своей карточкой в FIFA 18.По сравнению с прошлой частью игры, у 23-летнего бельгийца скорость стала ниже на 4 единицы, передачи упали на 10 единиц, дриблинг - на 2 и физическая подготовка на 1, а общий рейтинг снизился с 81 до 80."Пожалуйста, объясните", - написал Батшуайи в адрес разработчиков FIFA 18 в твиттере.В ответ компания EA Sports написала игроку: "Продолжайте забивать голы, и мы поговорим".