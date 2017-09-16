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Эммануэль Маммана пообещал 6000 евро за возвращение ему пропавших собак

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана опубликовал объявление о пропаже домашних питомцев.

Аргентинец через Инстаграм пообещал вознаграждение за поимку двух пропавших бульдогов.

Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 14:42
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№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фейк какой-то, скорее всего. Зачем телефон указан и адрес, если можно в этот же Инстаграм или Твитер написать? Звоните, заходите в гости кто хочет.
Есть тут уже такие, кто решился позвонить на указанный номер и узнать, он это или не он? smile
Регистрация: 28.01.2016
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба отработал псов,к гадалке не ходи


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№10 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Говорят за поимку Виктора Файзулина в два раза больше обещают.
Регистрация: 2.12.2014
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:19) #
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Мило.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:10) #
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online

Объявление на столбе:

Пропала собака, маленькая, беленькая, ушки серые, хвост кольцом, ***, блеать, ну что ж за страна такая!
© из 90-х
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хитрый - взвесил перед пропажей. А то принесут еще каких-нибудь худых...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: xxxmasterxxx x (Сегодня, 14:54) #
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Элитная шаурма получилась "Шаурмаммана"
Регистрация: 26.09.2009
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот поэтому -по величине вознаграждения- думаю, что собачки пропали не случайно..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чувствую, что у кого то бульдогов станет меньше, а у мамманы будет целая франко-бульдожья стая))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Верните собачек, псы!
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Алания»
Щас понесут мошенники русскоговорящих бульдогов... laughing
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ПООБЕЩАЛ 6000 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕМУ ПРОПАВШИХ СОБАК


новостниГЪ.....6000 тысяч евро- это шесть миллионов евро.

ты точно уверен, что Маммане эти собаки настолько дОроги ?

**
а, ну вот, исправился..молодец..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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