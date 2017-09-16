Эммануэль Маммана пообещал 6000 евро за возвращение ему пропавших собак

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана опубликовал объявление о пропаже домашних питомцев.Аргентинец через Инстаграм пообещал вознаграждение за поимку двух пропавших бульдогов.