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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
Эммануэль Маммана пообещал 6000 евро за возвращение ему пропавших собак
Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана опубликовал объявление о пропаже домашних питомцев.
Аргентинец через Инстаграм пообещал вознаграждение за поимку двух пропавших бульдогов.
Аргентинец через Инстаграм пообещал вознаграждение за поимку двух пропавших бульдогов.
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