Джанлуиджи Буффон пожелал Нойеру скорейшего возвращения на поле

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в своем твиттере поддержал голкипера "Баварии" Мануэля Нойера, который восстанавливается после перелома ноги."Удачи, Мануэль Нойер. Я надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее", - написал Буффон.Мануэль Нойер получил травму на одной из тренировок. В лазарете голкипер сборной Германии пробудет минимум до января следующего года.