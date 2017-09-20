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Джанлуиджи Буффон пожелал Нойеру скорейшего возвращения на поле

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в своем твиттере поддержал голкипера "Баварии" Мануэля Нойера, который восстанавливается после перелома ноги.

"Удачи, Мануэль Нойер. Я надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее", - написал Буффон.

Мануэль Нойер получил травму на одной из тренировок. В лазарете голкипер сборной Германии пробудет минимум до января следующего года.
Теги: Буффон Нойер Ювентус Бавария
Сегодня, 17:37
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