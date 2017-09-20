Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:27
Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените" (3)
Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените" (3)
10:09
Инна Ярмоленко: пока живем на две страны, детей планируем отдать в садик в Германии (фото) (2)
Инна Ярмоленко: пока живем на две страны, детей планируем отдать в садик в Германии (фото) (2)
Джанлуиджи Буффон пожелал Нойеру скорейшего возвращения на поле
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в своем твиттере поддержал голкипера "Баварии" Мануэля Нойера, который восстанавливается после перелома ноги.
"Удачи, Мануэль Нойер. Я надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее", - написал Буффон.
Мануэль Нойер получил травму на одной из тренировок. В лазарете голкипер сборной Германии пробудет минимум до января следующего года.
"Удачи, Мануэль Нойер. Я надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее", - написал Буффон.
Мануэль Нойер получил травму на одной из тренировок. В лазарете голкипер сборной Германии пробудет минимум до января следующего года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.