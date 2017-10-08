Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики в компенсированное арбитром время ушла от поражения в матче с командой Гондураса в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2018.Ничейный результат (1:1) позволил национальной команде Коста-Рики занять второе место в отборочной группе Северной Америки и завоевать право участия на мировом первенстве, которое состоится в России предстоящим летом.