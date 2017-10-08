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Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики в компенсированное арбитром время ушла от поражения в матче с командой Гондураса в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2018.

Ничейный результат (1:1) позволил национальной команде Коста-Рики занять второе место в отборочной группе Северной Америки и завоевать право участия на мировом первенстве, которое состоится в России предстоящим летом.
Теги: Сборная Коста-Рики
Сегодня, 04:38
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