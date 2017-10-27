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Анатолий Давыдов: с Манчини у нас налаженный контакт, он наблюдает за Панюковым

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов рассказал о взаимодействии наставником главной команды Роберто Манчини.

— У вас есть налаженный контакт с Манчини? Ведь вы должны готовить смену для первой команды.

— Есть контакт, есть налаженный диалог. Может быть, он не так часто бывает на наших матчах, но это не помеха, общаемся мы довольно много.

— Давайте начнем с Панюкова, об этом форварде разговоров хватает.

— Очень способный, перспективный футболист! Я обратил на него внимание, еще работая с зенитовской молодежной командой. Мы встречались со сверстниками-динамовцами. А за "Динамо" тогда еще играли Кокорин со Смоловым. После них и появился Панюков, сразу став заметной фигурой.

С юных лет выделялся нацеленностью на ворота. Напористый, скоростной форвард, техника есть, но и продавить защиту в состоянии. Реализация, кстати, у него неплохая.

Очень прилично начал, был на сборах с главной командой, а это же и школа, и ответственность. Потом мы с ним поработали, и он взял на себя бремя лидера, забивает. Нам такого форварда не хватало, и без него мы потеряли несколько очков именно из-за отсутствия лидера. Я с ним много индивидуально беседую, иногда и пожестче, чтоб не успокаивался. И Манчини за ним наблюдает, – цитирует Давыдова "Спорт день за днем".
Теги: Панюков Зенит
Сегодня, 08:56
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