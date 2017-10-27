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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Канчельскис: "Зенит" выиграет у "Локомотива" с минимальным преимуществом
Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, рассказывая в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой о своих ожиданиях по поводу матчей 15-го тура чемпионата России, объяснил, почему в матче двух лидеров «Зенит» должен взять верх над «Локомотивом» и почему возможная отставка Игоря Шалимова — не лучший вариант для решения проблем «Краснодара».
- Кого считаете фаворитом в матче двух лидеров?
- Предпочтительнее на данный момент выглядит «Локомотив», но «Зенит» играет дома, и думаю, сейчас будет стоять задача обыграть прямого конкурента и оторваться хотя бы на три очка. Ничья устроит «Локомотив», но «Зенит» никак.
- Каким вам представляется центральный матч тура?
- Думаю, он будет интересным и веселым. Почему бы «Локомотиву» не дать бой «Зениту» в гостях, если дома питерцы проиграли тульскому «Арсеналу»? Но, конечно, сейчас настрой будет иной: понятно, что «Зенит» на «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» настраивается по-другому. Думаю, петербургская команда добьется положительного для себя результата. Все-таки «Зенит» играет дома. Мне кажется, он с минимальным преимуществом, но победит.
- «Спартак» победит на выезде «Ростов», в лазарете у которого находятся ключевые игроки?
- В Ростове всегда играть сложно. Особенно «Спартаку». В последнее время они там теряют очки. Естественно, все команды настраиваются на чемпиона. Поэтому даже несмотря на то, что у «Ростова» есть травмированные, настрой на «Спартак» будет запредельный. Для красно-белых игра будет сложная. Предсказать, добьется «Спартак» успеха или нет, здесь очень трудно.
- Интересно будет посмотреть на противостояние екатеринбургского «Урала», неожиданно поднявшегося на четвертую позицию, и одной из самых неуступчивых команд чемпионата — пермского «Амкара».
- Да, «Урал» сегодня в хорошей форме. Сейчас после матча в Кубке России «Амкар» потерял силы. Ведь играл он на выезде. Перелеты сказываются. Думаю, что «Урал» победит с минимальным счетом. За что чего екатеринбургская команда так подтянулась? Пока рано делать выводы: только подходит к концу первая половина чемпионата. Понятно, что в какой-то степени за счет того, что терпят поражения другие команды. Четыре матча подряд проиграл «Краснодар» и опустился в турнирной таблице. У кого-то спад, у кого-то подъем. Пока одни команды выбираются из ямы, другие этим пользуются. У «Урала» спад тоже будет. Успешно пройти весь сезон почти невозможно. У любой команды происходят спады. Кто быстрее выбирается из этой ямы, тот и добивается лучшего результата.
- «Краснодару», который в 15-м туре встретится с хабаровским СКА, в последнее время действительно пришлось тяжело. Из-за последних неудач пошли слухи о скорой отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.
- Делать выводы сейчас рановато. Надо увидеть конечный результат. Ну, допустим, сейчас придет новый тренер. Что он сделает с командой? У него свое видение футбола. Каждый тренер, когда приходит, задает определенные вопросы и ставит перед собой определенные цели. Естественно, он запросит новых футболистов. Это приведет к большим финансовым затратам. Это очень накладно. Новые футболисты, новая схема игры. Не так-то все просто. Поэтому здесь надо спокойно подумать, стоит или нет идти на такой шаг. Взвесить все «за» и «против».
- «Динамо» и «Тосно», которые в воскресенье встретятся в Москве, набрали по 14 очков и делят 13-14 места. Учитывая, что у «Тосно» на неделе был матч в Кубке России, преимущество до игры на стороне динамовцев?
- Преимущество «Динамо» только на бумаге. Порой плотный график матчей даже лучше, чем перерывы. Это держит в тонусе. Да, возможно, на итоге встречи скажется, что «Тосно» к концу матча может подустать. Но многое зависит и от того, как пойдет игра: если «Тосно» будет выигрывать у «Динамо», естественно, они могут играть по счету. Что касается хозяев, то после травмы Кирилла Панченко нападение у них серьезно ослабело. Так что главная задача для динамовцев - набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. Тем более дома.
- Кого считаете фаворитом в матче двух лидеров?
- Предпочтительнее на данный момент выглядит «Локомотив», но «Зенит» играет дома, и думаю, сейчас будет стоять задача обыграть прямого конкурента и оторваться хотя бы на три очка. Ничья устроит «Локомотив», но «Зенит» никак.
- Каким вам представляется центральный матч тура?
- Думаю, он будет интересным и веселым. Почему бы «Локомотиву» не дать бой «Зениту» в гостях, если дома питерцы проиграли тульскому «Арсеналу»? Но, конечно, сейчас настрой будет иной: понятно, что «Зенит» на «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» настраивается по-другому. Думаю, петербургская команда добьется положительного для себя результата. Все-таки «Зенит» играет дома. Мне кажется, он с минимальным преимуществом, но победит.
- «Спартак» победит на выезде «Ростов», в лазарете у которого находятся ключевые игроки?
- В Ростове всегда играть сложно. Особенно «Спартаку». В последнее время они там теряют очки. Естественно, все команды настраиваются на чемпиона. Поэтому даже несмотря на то, что у «Ростова» есть травмированные, настрой на «Спартак» будет запредельный. Для красно-белых игра будет сложная. Предсказать, добьется «Спартак» успеха или нет, здесь очень трудно.
- Интересно будет посмотреть на противостояние екатеринбургского «Урала», неожиданно поднявшегося на четвертую позицию, и одной из самых неуступчивых команд чемпионата — пермского «Амкара».
- Да, «Урал» сегодня в хорошей форме. Сейчас после матча в Кубке России «Амкар» потерял силы. Ведь играл он на выезде. Перелеты сказываются. Думаю, что «Урал» победит с минимальным счетом. За что чего екатеринбургская команда так подтянулась? Пока рано делать выводы: только подходит к концу первая половина чемпионата. Понятно, что в какой-то степени за счет того, что терпят поражения другие команды. Четыре матча подряд проиграл «Краснодар» и опустился в турнирной таблице. У кого-то спад, у кого-то подъем. Пока одни команды выбираются из ямы, другие этим пользуются. У «Урала» спад тоже будет. Успешно пройти весь сезон почти невозможно. У любой команды происходят спады. Кто быстрее выбирается из этой ямы, тот и добивается лучшего результата.
- «Краснодару», который в 15-м туре встретится с хабаровским СКА, в последнее время действительно пришлось тяжело. Из-за последних неудач пошли слухи о скорой отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.
- Делать выводы сейчас рановато. Надо увидеть конечный результат. Ну, допустим, сейчас придет новый тренер. Что он сделает с командой? У него свое видение футбола. Каждый тренер, когда приходит, задает определенные вопросы и ставит перед собой определенные цели. Естественно, он запросит новых футболистов. Это приведет к большим финансовым затратам. Это очень накладно. Новые футболисты, новая схема игры. Не так-то все просто. Поэтому здесь надо спокойно подумать, стоит или нет идти на такой шаг. Взвесить все «за» и «против».
- «Динамо» и «Тосно», которые в воскресенье встретятся в Москве, набрали по 14 очков и делят 13-14 места. Учитывая, что у «Тосно» на неделе был матч в Кубке России, преимущество до игры на стороне динамовцев?
- Преимущество «Динамо» только на бумаге. Порой плотный график матчей даже лучше, чем перерывы. Это держит в тонусе. Да, возможно, на итоге встречи скажется, что «Тосно» к концу матча может подустать. Но многое зависит и от того, как пойдет игра: если «Тосно» будет выигрывать у «Динамо», естественно, они могут играть по счету. Что касается хозяев, то после травмы Кирилла Панченко нападение у них серьезно ослабело. Так что главная задача для динамовцев - набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. Тем более дома.
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