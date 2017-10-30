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Сборная России стала чемпионом мира по футболу 7х7

Любительская сборная России стала чемпионом мира по футболу формата 7х7. Турнир проходил в Гватемале в городе Реталулеу, передает "Газета.Ru".

В финальном матче российские футболисты обыграли соперников из сборной Гватемалы. Это первый чемпионат мира подобного формата.

Чемпионат мира по футболу 7х7. Финал

Гватемала - Россия - 2:4

Голы: 0:1 — Горячев, 23; 0:2 — Кулагин, 25; 1:2 — Ванегас, 27; 1:3 — Кутузов, 35; 2:3 — Гонсалес, 40 (пенальти); 2:4 — Горячев, 49
Сегодня, 13:06
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№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Там видать очень строгий лимит. ))) Нет места легионерам! )

какие же тупые нынче бакланы пошли..

там нем места финансирования из госбюджета.. всякими газпромамим, рждэми, татнефтями, госсетями и областными бюджетами...

миллиардный раз пишу.. вся проблема Рос.футбола это гос спонсоры и гос админресурс..
сейчас спорт..спорт российский это политика и отмывание бабла
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: grisha (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bohater
Россия стала чемпионом мира уже во всех видах футбола, где не платят больших денег: в пляжном, в мини, в болотном, теперь вот в 7 на 7. И что бы это значило? (ушел думать)

Зря - думать вредно !
Пыль в глаза и успехи на уборке картофеля повышает патриотизим за небольшие копейки, но только среди тех, кто стоит копейку ))))))))))))))))))
Профессионалы предпочитают биться за большие деньги и настоящее уважение в Мире, а не в отдельной, стоящей у параши, деревне
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bohater
Россия стала чемпионом мира уже во всех видах футбола, где не платят больших денег: в пляжном, в мини, в болотном, теперь вот в 7 на 7. И что бы это значило? (ушел думать)

Там видать очень строгий лимит. ))) Нет места легионерам! )
Регистрация: 8.08.2016
№6 Написал: priba Москва (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Saveger
Всё правильно. У нас 11 человек в полноценную сборную не набирается.. а 7 - пожалуйста

А ты в курсе, что этот вид футбола исключительно для людей с ограниченными возможностями по опорно-двигательному аппарату? Включая ДЦП


Данный чемпионат проводился среди любителей) ДЦП тоже играют 7*7. Но в данном случае это совсем другой турнир. Представители ЛФЛ играли.
Регистрация: 23.08.2015
№5 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Россия стала чемпионом мира уже во всех видах футбола, где не платят больших денег: в пляжном, в мини, в болотном, теперь вот в 7 на 7. И что бы это значило? (ушел думать)


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№4 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Saveger
Всё правильно. У нас 11 человек в полноценную сборную не набирается.. а 7 - пожалуйста

простите,а разве 7/7 не люди с ограниченными возможностями играют
Регистрация: 19.10.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
Всё правильно. У нас 11 человек в полноценную сборную не набирается.. а 7 - пожалуйста

А ты в курсе, что этот вид футбола исключительно для людей с ограниченными возможностями по опорно-двигательному аппарату? Включая ДЦП


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Всё правильно. У нас 11 человек в полноценную сборную не набирается.. а 7 - пожалуйста


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Бразильцы срочно закупают клюшки и коньки.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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