Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил клубный рекорд, сообщает пресс-служба клуба.Футболист забил гол в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота "Наполи". Для Серхио это 178-й гол в составе "горожан", и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. На втором месте Эрик Брук (177), третий — Томми Джонсон (166).