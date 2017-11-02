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Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил клубный рекорд, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист забил гол в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота "Наполи". Для Серхио это 178-й гол в составе "горожан", и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. На втором месте Эрик Брук (177), третий — Томми Джонсон (166).
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 01:37
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