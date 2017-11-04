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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:09
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12:31
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Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
06:59
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
"Валенсия" забила три гола "Леганесу"
Чемпионат Испании
11 тур
"Валенсия" - "Леганес" 3:0
Голы: Парехо, 14, Родриго, 71
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Мурильо, Гарай, Парехо, Солер (Перейра, 65), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго, Дзадза
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Рико, Муньос, Сиовас, Моран (Гумбау, 60), Брашанац, Габриэл, Эрасо (Эль-Зхар, 69), Шимановски, Бове
Предупреждения: Муньос, 13
11 тур
"Валенсия" - "Леганес" 3:0
Голы: Парехо, 14, Родриго, 71
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Мурильо, Гарай, Парехо, Солер (Перейра, 65), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго, Дзадза
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Рико, Муньос, Сиовас, Моран (Гумбау, 60), Брашанац, Габриэл, Эрасо (Эль-Зхар, 69), Шимановски, Бове
Предупреждения: Муньос, 13
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