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"Валенсия" забила три гола "Леганесу"

Чемпионат Испании

11 тур

"Валенсия" - "Леганес" 3:0

Голы: Парехо, 14, Родриго, 71

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Мурильо, Гарай, Парехо, Солер (Перейра, 65), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго, Дзадза

"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Рико, Муньос, Сиовас, Моран (Гумбау, 60), Брашанац, Габриэл, Эрасо (Эль-Зхар, 69), Шимановски, Бове

Предупреждения: Муньос, 13
Теги: Валенсия Леганес
Сегодня, 17:06
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