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Президент ФНЛ обсудит проблемы "Луча-Энергии" с врио губернатора края

Президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток. В его программе поездки в столицу Приморья стоит рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора края Андреем Тарасенко.

– Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в "Луче-Энергии".

– У клуба есть серьезные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями (например, транспортными компаниями), что ставит под удар его нормальное функционирование. Во Владивостоке мы обсудим проблемы и попробуем найти пути их решения с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Владимировичем Тарасенко. "Луч-Энергия" – клуб с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны, - передает слова Ефремова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:59
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