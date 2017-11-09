Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Квинси Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Шотландией

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на товарищеский гостевой матч с командой Шотландии.

Нидерланды: Силлессен, Аке, Фосу-Менса, Рекик, ван Дейк, Стротман, Вейналдум, Блинд, Промес, Депай, Бабель.
Теги: Сборная Нидерландов Сборная Шотландии
Вчера, 22:08
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.