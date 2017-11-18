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Тони Шуньич: не хочу комментировать отставку Калитвинцева

Защитник Динамо Тони Шуньич прокомментировал отставку экс-тренера ''динамовцев'' Юрия Калитвинцева.

- Неужели вы были недовольны Калитвинцевым?

- Нет, я не говорю об этом. Просто когда в команде идет что-то не так, то нужно поменять подготовку. Руководство решили поменять тренера. У меня нет никаких претензий к нему. Он хороший специалист, старался и хотел добиваться положительного результата, но не получилось. Посмотрим, как будем играть с новым тренером. Не хочу комментировать почему у Калитвинцева не вышло.

Rusfootball.info
Теги: Калитвинцев Динамо Ахмат
Сегодня, 17:10
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