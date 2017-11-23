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Ростов-на-Дону Ахмат
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Погоня за лидером: дубль Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Копенгагеном»
В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» одержал важнейшую победу над «Копенгагеном». Голы Фарфана в первом и втором тайме принесли москвичам три очка и лидерство в своей группе. Rusfootball.info – о второй победе «Локомотива» в Лиге Европы.
Без права на ошибку
На групповом этапе Лиги Европы «Локомотив» стартовал вполне удачно, сыграв в гостях вничью с «Копенгагеном». Последующая победа над «Злином» и гостевая ничья с «Шерифом» превратили московский клуб в главного фаворита в своей группе. Сделать хороший задел для досрочного выхода из квартета подопечные Юрия Сёмина могли в ответной игре с «Шерифом". Победа над молдавским клубом фактически гарантировала «Локо» выход в следующий раунд.
Тем не менее, та встреча в итоге обернулась настоящим фиаско. Москвичи повели в счёте ещё в середине первого тайма, но затем позволили сопернику не только отыграться, но и вырвать победу. В результате поражение москвичей откинуло их на третью строчку в турнирной таблице, хоть от лидеров «железнодорожники и отстали лишь на одно очко.
При таких раскладах футболисты «Локомотива» сохранили за собой инициативу. Так, в оставшихся матчах им нужно было побеждать, что гарантированно бы выводило москвичей в следующий раунд. В то же время поражение от «Копенгагена» могло лишить столичных футболистов шансов на успешное окончание группового этапа. В общем, права на ошибку у игроков «Локомотива» уже не было.
Старые грабли
«Локомотив» здорово начал эту встречу, заставив соперника сосредоточиться на обороне с первых минут. Тем не менее, высокий прессинг хозяев вскоре сменился более осторожной игрой. Инициатива уже перешла к гостям, которые стали больше владеть мячом. Так, показатель владения перевалил за отметку в 55%. Впрочем, датчане толком ничего не могли создать у чужих ворот, а Коченков в игру не вступал.
Постепенно «Локомотив» вновь вернулся на чужую половину поля, и на 15-й минуте Фарфан открыл счёт. Один из защитников «Копенгагена» оставил Виталия Денисова, посчитав, что мяч покинул поле. А латераль москвичей промчал по флангу, сделал передачу в штрафную, где классную комбинацию разыграли Алексей Миранчук, Фернандеш и Фарфан. Перуанец бил уже с нескольких метров. Удар получился у форварда «Локомотива» не самым удачным, но и Ольсен свою команду не выручил – 1:0.
Тут же вспомнилось, как «Локомотив» несколькими неделями ранее не только упустил победу над «Шерифом» в аналогичной ситуации, но ещё и проиграл. Похоже, что подопечные Юрия Сёмина так и не научились на своих ошибках. Москвичи начали жаться к своим воротам, а датчане наращивали давление. И на 30-й минуте Вербич первоклассным ударом от угла штрафной отправил мяч в самый угол ворот Коченкова. Голкипер «Локомотива» даже не прыгнул, а Игнатьев, опекавший Вербича, не стал накрывать этот удар – 1:1.
После этого на поле наблюдалась «качельная» игра, которая могла принести успех любой из команд. Датчане стали действовать чуть осторожнее, но и сами при возможности охотно шли в контратаки. Тем не менее, «Локомотив» действовал впереди чуть более цельно. После пропущенного мяча хозяевам потребовалось время, чтобы вернуться в игру. По сути, в оставшиеся 15 минут тайма «Локомотив» так и не сумел придумать ничего интересного у чужой штрафной. Алексей Миранчук попытался было взять на себя роль лидера, но всё закончилось лишь крайне неудачным выстрелом полузащитника намного выше ворот. В то же время москвичи не позволили развить успех и сопернику. Победителя команды должны были определить во втором тайме.
Исход встречи решила пятиминутка, наступившая сразу после перерыва. В течение нескольких минут москвичи неоднократно угрожали воротам Ольсена. Голкипер «Копенгагена» совершил несколько сейвов после дальних ударов, но и он был бессилен, когда во время углового мяч отскочил к Фарфану, находившемуся на линии вратарской. Перуанец оформил дубль, укрепившись в статусе главного голеодора «Локомотива». Стоит вспомнить и о том, что он во время перерыва на матчи сборных забил за сборную Перу в игре с Новой Зеландией. Неудивительно, что с таким Фарфаном на скамейке запасных москвичей плотно обосновался «золотоносный» Эдер, забивший в финале чемпионата Европы в прошлом году.
Выход в лидеры
Оставшиеся минуты второго тайма прошли под знаком давления гостей. «Копенгаген» регулярно доводил мяч до чужой штрафной, но вся угроза исходила от Вербича, который пытался повторить свой чудо-удар. Лучшие шансы у гостей были после неразберихи в штрафной москвичей. Сперва Коченков неудачно сыграл на выходе, позволив гостям бить головой по пустым воротам. А затем вратарь «Локомотива» руками отбил мяч в Кверквелию, после чего гости едва не сравняли счёт. Героический вынос ударом через себя исполнил Михалик, который ещё и вскоре после этого покинул поле из-за травмы.
В концовке Юрий Сёмин умело «законсервировал» игру, укрепив оборону. Не помог датчанам и забег Ольсона на угловой в компенсированное время. Москвичи довели дело до победы, которая значительно повысила шансы «Локо» на выход в следующий раунд.
После этого успеха «железнодорожники» вышли на первое место, обогнав «Шериф» и «Копенгаген» на два очка.
Впрочем, «Шериф» сегодня позднее сыграет с чешским «Злином» и в случае успеха вернёт себе лидерство. В заключительном туре «Локомотив" встретится с чешским «Злином» в гостях. «Копенгаген» дома будет принимать «Шериф». Итоговый расклад в группе F будет во многом зависеть от результата встречи «Шериф» – «Злин», которая состоится сегодня вечером. В случае поражения чешского клуба «Злин» потеряет шансы на выход в плэй-офф.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, (Пейчинович, 87), Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, (Тарасов, 80), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, (Куск, 86), Хольс, (Пушич, 76), Зека, Сотириу.
Предупреждения: Михалик, 67, Денисов, 89
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Без права на ошибку
На групповом этапе Лиги Европы «Локомотив» стартовал вполне удачно, сыграв в гостях вничью с «Копенгагеном». Последующая победа над «Злином» и гостевая ничья с «Шерифом» превратили московский клуб в главного фаворита в своей группе. Сделать хороший задел для досрочного выхода из квартета подопечные Юрия Сёмина могли в ответной игре с «Шерифом". Победа над молдавским клубом фактически гарантировала «Локо» выход в следующий раунд.
Тем не менее, та встреча в итоге обернулась настоящим фиаско. Москвичи повели в счёте ещё в середине первого тайма, но затем позволили сопернику не только отыграться, но и вырвать победу. В результате поражение москвичей откинуло их на третью строчку в турнирной таблице, хоть от лидеров «железнодорожники и отстали лишь на одно очко.
При таких раскладах футболисты «Локомотива» сохранили за собой инициативу. Так, в оставшихся матчах им нужно было побеждать, что гарантированно бы выводило москвичей в следующий раунд. В то же время поражение от «Копенгагена» могло лишить столичных футболистов шансов на успешное окончание группового этапа. В общем, права на ошибку у игроков «Локомотива» уже не было.
Старые грабли
«Локомотив» здорово начал эту встречу, заставив соперника сосредоточиться на обороне с первых минут. Тем не менее, высокий прессинг хозяев вскоре сменился более осторожной игрой. Инициатива уже перешла к гостям, которые стали больше владеть мячом. Так, показатель владения перевалил за отметку в 55%. Впрочем, датчане толком ничего не могли создать у чужих ворот, а Коченков в игру не вступал.
Постепенно «Локомотив» вновь вернулся на чужую половину поля, и на 15-й минуте Фарфан открыл счёт. Один из защитников «Копенгагена» оставил Виталия Денисова, посчитав, что мяч покинул поле. А латераль москвичей промчал по флангу, сделал передачу в штрафную, где классную комбинацию разыграли Алексей Миранчук, Фернандеш и Фарфан. Перуанец бил уже с нескольких метров. Удар получился у форварда «Локомотива» не самым удачным, но и Ольсен свою команду не выручил – 1:0.
Тут же вспомнилось, как «Локомотив» несколькими неделями ранее не только упустил победу над «Шерифом» в аналогичной ситуации, но ещё и проиграл. Похоже, что подопечные Юрия Сёмина так и не научились на своих ошибках. Москвичи начали жаться к своим воротам, а датчане наращивали давление. И на 30-й минуте Вербич первоклассным ударом от угла штрафной отправил мяч в самый угол ворот Коченкова. Голкипер «Локомотива» даже не прыгнул, а Игнатьев, опекавший Вербича, не стал накрывать этот удар – 1:1.
После этого на поле наблюдалась «качельная» игра, которая могла принести успех любой из команд. Датчане стали действовать чуть осторожнее, но и сами при возможности охотно шли в контратаки. Тем не менее, «Локомотив» действовал впереди чуть более цельно. После пропущенного мяча хозяевам потребовалось время, чтобы вернуться в игру. По сути, в оставшиеся 15 минут тайма «Локомотив» так и не сумел придумать ничего интересного у чужой штрафной. Алексей Миранчук попытался было взять на себя роль лидера, но всё закончилось лишь крайне неудачным выстрелом полузащитника намного выше ворот. В то же время москвичи не позволили развить успех и сопернику. Победителя команды должны были определить во втором тайме.
Исход встречи решила пятиминутка, наступившая сразу после перерыва. В течение нескольких минут москвичи неоднократно угрожали воротам Ольсена. Голкипер «Копенгагена» совершил несколько сейвов после дальних ударов, но и он был бессилен, когда во время углового мяч отскочил к Фарфану, находившемуся на линии вратарской. Перуанец оформил дубль, укрепившись в статусе главного голеодора «Локомотива». Стоит вспомнить и о том, что он во время перерыва на матчи сборных забил за сборную Перу в игре с Новой Зеландией. Неудивительно, что с таким Фарфаном на скамейке запасных москвичей плотно обосновался «золотоносный» Эдер, забивший в финале чемпионата Европы в прошлом году.
Выход в лидеры
Оставшиеся минуты второго тайма прошли под знаком давления гостей. «Копенгаген» регулярно доводил мяч до чужой штрафной, но вся угроза исходила от Вербича, который пытался повторить свой чудо-удар. Лучшие шансы у гостей были после неразберихи в штрафной москвичей. Сперва Коченков неудачно сыграл на выходе, позволив гостям бить головой по пустым воротам. А затем вратарь «Локомотива» руками отбил мяч в Кверквелию, после чего гости едва не сравняли счёт. Героический вынос ударом через себя исполнил Михалик, который ещё и вскоре после этого покинул поле из-за травмы.
В концовке Юрий Сёмин умело «законсервировал» игру, укрепив оборону. Не помог датчанам и забег Ольсона на угловой в компенсированное время. Москвичи довели дело до победы, которая значительно повысила шансы «Локо» на выход в следующий раунд.
После этого успеха «железнодорожники» вышли на первое место, обогнав «Шериф» и «Копенгаген» на два очка.
Впрочем, «Шериф» сегодня позднее сыграет с чешским «Злином» и в случае успеха вернёт себе лидерство. В заключительном туре «Локомотив" встретится с чешским «Злином» в гостях. «Копенгаген» дома будет принимать «Шериф». Итоговый расклад в группе F будет во многом зависеть от результата встречи «Шериф» – «Злин», которая состоится сегодня вечером. В случае поражения чешского клуба «Злин» потеряет шансы на выход в плэй-офф.
Лига Европы
5 тур
"Локомотив" – "Копенгаген" 2:1
Голы: Фарфан, 17, 53, Вербич, 33
5 тур
"Локомотив" – "Копенгаген" 2:1
Голы: Фарфан, 17, 53, Вербич, 33
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, (Пейчинович, 87), Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, (Тарасов, 80), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, (Куск, 86), Хольс, (Пушич, 76), Зека, Сотириу.
Предупреждения: Михалик, 67, Денисов, 89
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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