Гол Луана помог "Гремио" выиграть Кубок Либертадорес

"Гремио" одержал победу над "Ланусом" в ответном финальном матче Кубка Либертодорес - 2:1.Один из мячей в составе бразильской команды забил нападающий Луан, который летом был близок к переходу в "Спартак". Первая игра также завершилась победой команды из Порту-Алегри - 1:0.