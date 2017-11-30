Опрос:

Новости партнеров

Гол Луана помог "Гремио" выиграть Кубок Либертадорес

"Гремио" одержал победу над "Ланусом" в ответном финальном матче Кубка Либертодорес - 2:1.

Один из мячей в составе бразильской команды забил нападающий Луан, который летом был близок к переходу в "Спартак". Первая игра также завершилась победой команды из Порту-Алегри - 1:0.
Теги: Гремио Луан
Сегодня, 05:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.