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"Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Бернли"

В матче -го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде добыл победу над "Бернли".

Чемпионат Англии. 22 тур

"Бёрнли" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Гудмундссон, 90 - Мане, 62, Клаван, 90+2

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Дефур, Гудмундссон, Корк, Хендрик (Воукс, 73), Эрфилд (Уэллс, 88), Барнс

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Ловрен, Клаван, Александер-Арнольд, Джан, Окслейд-Чемберлен (Матип, 90+4), Вейналдум, Лаллана, Соланке, Мане (Фирмино, 74).
Теги: Ливерпуль Бернли
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