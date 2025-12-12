Матчи Скрыть

Семин высказался о назначении Березуцкого тренером "Урала"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин положительно оценил решение екатеринбургского "Урала" назначить Василия Березуцкого главным тренером.
Фото: ФК "Сабах"
"Такие ребята, как Василий Березуцкий, должны работать. Это прекрасный игрок. Он имеет достаточно большой опыт. Он и в ЦСКА работал, и в Азербайджане достаточно неплохо, поэтому молодец, что поехал работать в ФНЛ", - сказал Семин "Чемпионату".

Вчера, 11 декабря, пресс-служба екатеринбургского "Урала" объявила о назначении Василия Березуцкого главным тренером клуба.

Ранее российский специалист являлся главным тренером азербайджанского "Сабаха". Под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

На данный момент "Урал" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 21-м матче.

