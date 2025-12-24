Матчи Скрыть

Калмыков перешел в костромской "Спартак" из тульского "Арсенала"

Футболист Амур Калмыков стал игроком "Спартака" из Костромы.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
"Амур, добро пожаловать в красно-белую семью, удачи на поле!", - написано в Telegram-канале костромского "Спартака".

В текущем сезоне Амур Калмыков провел в составе тульского "Арсенала" 23 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.

На данный момент "Спартак" из Костромы занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 21-м матче.

