Капитан "Урала" покидает клуб - источник

Защитник "Урала" покидает клуб.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, руководство клуба решило не продлевать контракт с Сильвие Бегичем из-за омоложения состава и большой зарплаты игрока.

Сильвие Бегич выступает в составе екатеринбургского "Урала" с сентября 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

