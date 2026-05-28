По информации источника, руководство клуба решило не продлевать контракт с Сильвие Бегичем из-за омоложения состава и большой зарплаты игрока.
Сильвие Бегич выступает в составе екатеринбургского "Урала" с сентября 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Капитан "Урала" покидает клуб - источник
Фото: ФК "Урал"